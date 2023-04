Serie A, si incendia anche la corsa salvezza: ultime speranze per Samp e Cremonese

SERIE A

Sabato il derby Samp-Spezia, una delle ultime chance per i blucerchiati di accorciare la classifica

A otto giornate dalla fine del campionato di Serie A entra nel vivo anche la lotta salvezza: il Verona la vede lì, a tre punti di distacco, mentre Cremonese e Sampdoria si giocheranno le loro residue speranze nei prossimi, delicatissimi incontri. Sabato a Marassi i blucerchiati affrontano lo Spezia nel derby ligure: per Stankovic è forse l'ultima grande occasione di accorciare la classifica, visto che quella di Semplici è la prima delle squadre al momento salve.

Servirà comunque una brusca inversione di marcia a un gruppo che ha vinto solamente 3 partite in stagione e che non è riuscito a cavalcare il successo nel faccia a faccia con l'Hellas del 19 marzo, che poteva contribuire alla tanto aspirata inversione di marcia. Da lì sono arrivate due sconfitte, prima del pari col Lecce di domenica. Dopo il derby, per altro, saranno finiti gli scontri diretti, anche se ci saranno alcune sfide casalinghe sulla carta non impossibili (Torino, Empoli e Sassuolo) che potrebbero rivelarsi occasioni preziose, sempre che non sia troppo tardi.

La Cremonese ha dato un'accelerata improvvisa e inattesa vincendo le ultime due gare (prima contro la stessa Samp, poi con l'Empoli), ha scavalcato i blucerchiati al penultimo posto e ora vuol provare a sfruttare questa inerzia positiva per tentare un'impresa fino a due mesi fa impensabile. Domenica c'è l'Udinese, poi - nel giro di una settimana - due scontri diretti fondamentali, entrambi in casa, contro Verona e Spezia, intervallati dal match di San Siro contro il Milan nel turno infrasettimanale. Si deciderà tutto nella prima di maggio dunque: per una squadra che ha vinto la sua prima partita di campionato solamente il 28 febbraio è già qualcosa di straordinario. Ballardini, d'altronde, non è nuovo ai miracoli.

Il Verona può contare su 4 punti di vantaggio rispetto ai lombardi ma, come detto, tra due giornate li affronterà allo "Zini" in una sfida da dentro o fuori. Poi, nelle ultime 6 giornate, dovrà fare i conti con Inter, Torino, Atalanta e Milan, oltre che con Lecce ed Empoli. Il calendario forse più complicato tra chi occupa le ultime posizioni.

Sopra agli scaligeri ci sono Spezia (+3), Lecce (+5), Salernitana (+7) ed Empoli (+9) e nessuna può dirsi davvero tranquilla, considerando anche quanto tutte loro abbiano fatto fatica a vincere nelle ultime giornate. Insomma, per le sentenze definitive è forse ancora presto, ma il conto alla rovescia è ormai iniziato e gli ultimi treni stanno passando.