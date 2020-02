Serie A, Cagliari-Parma 2-2: Cornelius beffa i sardi al 94'

CAGLIARI-PARMA 2-2

Niente da fare per il Cagliari che aspetta la vittoria in Serie A da otto partite: alla Sardegna Arena è finita 2-2 contro il Parma con il gol di Cornelius al 94'. Al vantaggio del Cagliari con Joao Pedro al 19', bravo ad anticipare Iacoponi sul primo palo, ha risposto Kucka al 42' chiudendo un'azione sul secondo palo. Nella ripresa rete di Simeone pochi secondi dopo il rigore calciato fuori da Joao Pedro. In pieno recupero il pareggio. Cagliari-Parma: spettacolo alla Sardegna Arena lapresse

LA PARTITA

La fotografia del periodo del Cagliari è tutta nell'azione del pareggio di Cornelius al 94' con l'attaccante gialloblù, uno da una rete ogni 92' in questo campionato, completamente lasciato libero in area di rigore di incornare in porta. Il 2-2 nega la vittoria al Cagliari che manca ormai da due mesi, otto partite in cui i sardi hanno raccolto quattro pareggi e altrettante sconfitte, pur confermando la tendenza in questo campionato a farsi rimontare nel finale, probabilmente quando la benzina è finita. Il pareggio rende onore alla tenacia del Parma, più volte vicino al crollo ma mai domo e sempre pronto a rispondere colpo su colpo alle folate offensive dei padroni di casa. Certo per i ragazzi di Maran qualche recriminazione c'è: il rigore sbagliato da Joao Pedro la più importante, ma anche i due legni colpiti da Simeone e Faragò (un palo anche per Kucka).

Alla Sardegna Arena si sono affrontate due squadre libere dai tormenti della classifica e a un bivio stagionale tra il campionato assolutamente tranquillo e quell'ambizione europea mai dichiarata, ma accarezzata da settimane. Il risultato si è visto in campo con uno spettacolo offensivo libero da eccessivi difensivismi, giusto stuzzicato un po' dal mercato e nulla più. Al resto ci hanno pensato i protagonisti in ogni reparto. Dopo un approccio sbagliato del Cagliari con il Parma vicino al gol in un paio di occasioni con Kucka, i sardi hanno preso il controllo del centrocampo trovando il vantaggio al 19' con un movimento sul primo palo di Joao Pedro. La reazione del Parma ha portato al palo di Kucka imbeccato da Brugman, prove generali dell'azione che al 42' ha portato al pareggio dello slovacco. Nel mezzo prima una traversa di Simeone e poi un palo di Faragò, più diversi interventi decisivi di Colombi.

A inizio ripresa il Cagliari ha spinto sull'acceleratore sfiorando nuovamente il vantaggio con un'azione personale di Pellegrini e trovandolo poco dopo: prima Joao Pedro ha sbagliato un calcio di rigore calciando maldestramente a lato, poi l'asse Pellegrini-Simeone - pochi secondi dopo il fattaccio - ha costruito il raddoppio dell'argentino. Da lì in poi la reazione del Parma è stata da applausi, di pari passo con il diminuire dei giri del motore rossoblù in mezzo al campo, fino all'episodio chiave al minuto 94: cross di Kurtic dalla sinistra, Klavan attratto dall'inserimento di Gagliolo e Cornelius tutto libero di insaccare il pari allo scadere. Che non serve a nessuno, scontentando tutti.

LE PAGELLE

Joao Pedro 6 - Croce e delizia in una partita strana. Inizia malissimo, sbagliando praticamente ogni pallone nei primi minuti. Poi sigla il gol del vantaggio con un movimento da centravanti; nella ripresa si procura un rigore, ma lo fallisce in maniera clamorosa.

Simeone 7,5 - Protagonista assoluto del match. Fornisce l'assist a Joao Pedro per il vantaggio e infila la porta in prima persona nella ripresa. Nel mezzo tanto lavoro per la squadra, diversi tiri in porta e una traversa.

Pellegrini 6,5 - Dopo un primo tempo timido, nel primo quarto d'ora della ripresa si prende la fascia sinistra sfiorando il gol dopo un'azione personale e soprattutto fornendo un assist decisivo per Simeone.

Brugman 6,5 - Partita di qualità in cabina di regia. Specialmente prima dell'intervallo crea diverse occasioni per i compagni, giocando palla a terra con velenosi filtranti. A referto un assist.

Kucka 7 - Attaccante aggiunto in un momento d'emergenza con i suoi inserimenti. Trova il gol facendosi trovare pronto sul secondo palo sull'assist di Brugman. Prima e dopo è comunque il più pericoloso dei suoi.

Gagliolo 5 - In difficoltà per tutto il match sulle folate sarde. Causa ingenuamente un rigore poi sbagliato da Joao Pedro.

IL TABELLINO

CAGLIARI-PARMA 2-2

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6; Faragò 6, Pisacane 6, Klavan 4, Pellegrini 6,5; Nandez 6, Cigarini 6,5 (26' st Oliva 6), Ionita 6; Nainggolan 6,5; Joao Pedro 6, Simeone 7,5 (38' st Paloschi sv). A disp.: Olsen, Rafael, Cacciatore, Lykogiannis, Mattiello, Walukiewicz, Birsa, Ladinetti, Gagliano, Pereiro. All.: Maran 6,5.

Parma (4-3-3): Colombi 6,5; Darmian 5,5, Alves 6, Iacoponi 5,5, Gagliolo 5; Kucka 7, Hernani 5, Brugman 6,5 (35' st Sprocati sv); Kurtic 6,5, Cornelius 6,5, Siligardi 5 (12' st Caprari 5,5). A disp.: Corvi, Radu, Dermaku, Grassi, Laurini, Barillà, Pezzella. All.: D'Aversa 6.

Arbitro: Irrati

Marcatori: 19' Joao Pedro (C), 42' Kucka (P), 9' st Simeone (C), 49' st Cornelius (P)

Ammoniti: Cigarini, Nandez, Nainggolan (C); Darmian, Gagliolo (P)

Espulsi: nessuno

Note: 8' st Joao Pedro (C) calcia a lato un rigore

LE STATISTICHE DI OPTA

• João Pedro ha segnato 14 gol in questo campionato, l'ultimo brasiliano ad aver fatto meglio dopo 22 partite giocate dalla propria squadra in Serie A è stato Zico con la maglia dell'Udinese nella stagione 1983/84 (17).

• Il Cagliari ha segnato 38 gol in 22 partite di questa Serie A, non ne aveva mai realizzati così tanti a questo punto della competizione in precedenza.

• Simeone ha sia segnato che servito un assist nella stessa partita di Serie A per la prima volta da dicembre 2018, con la maglia della Fiorentina contro l'Empoli.

• Joao Pedro ha sbagliato il terzo rigore in Serie A su otto tirati, tuttavia aveva realizzato tutti gli ultimi cinque.

• Da quando veste la maglia del Parma, contro nessuna squadra Kucka ha segnato più gol che contro il Cagliari in Serie A (due), la sua prima rete con la maglia dei crociati era arrivata proprio contro i sardi.

• Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime otto partite di questa Serie A, nel periodo solo i sardi e il Lecce sono a secco di successi.

• Il Cagliari ha perso 15 punti da situazione di vantaggio in questa Serie A, meno solo del Brescia (22). Nell’intero campionato scorso i sardi ne avevano persi 14 una volta avanti nel punteggio.

• Il Cagliari ha effettuato 20 tiri in questa partita, si tratta del match casalingo in cui i sardi hanno tirato di più in questa Serie A.

• Colombi ha giocato oggi la sua prima partita nella Serie A 2019/20, il portiere effettuato sei parate, più che in qualsiasi altro match giocato in carriera nella competizione.

• Il Cagliari è rimasto a secco di vittorie per otto partite di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2015 (11 nell’occasione).