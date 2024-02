Serie A, Cagliari-Napoli 1-1: trasferte stregate per i partenopei, Luvumbo salva Ranieri al 96’

CAGLIARI-NAPOLI 1-1

I sardi riescono a strappare il punto in pieno recupero dopo il vantaggio di Osimhen

Cagliari-Napoli: le immagini della sfida













































Incredibile finale all'Unipol Domus, con il Cagliari che nella ventiseiesima di Serie A riesce a strappare il pareggio al 96' nell'1-1 contro il Napoli. Dopo un buon primo tempo la squadra di Ranieri cala nella ripresa, e al 65' subisce il vantaggio di Osimhen, dopo la bella giocata di Raspadori. In pieno recupero Luvumbo riesce a trovare il clamoroso pareggio, su errore di Juan Jesus. Esordio amaro in campionato per Calzona.

LA PARTITA

Ancora a secco di vittorie il Napoli in trasferta, in casa del Cagliari finisce 1-1. I partenopei cominciano bene, gestendo il possesso del pallone e occupando stabilmente la metà campo avversaria. Gli azzurri cercano di innescare spesso Kvaratskhelia e Raspadori sulle ali, ma i terzini rossoblù (con l’aiuto degli esterni) riescono a contenere le avanzate avversarie. Dopo il primo quarto d’ora la squadra di Ranieri riesce a prendere un po' di campo, arrivando anche a concludere con il colpo di testa di Jankto. Al 31’ il Cagliari la sblocca, grazie all’autogol di Rrahmani sugli sviluppi di palla inattiva, ma la rete viene annullata dopo controllo al Var a causa di un fuorigioco di Lapadula. I padroni di casa cercano di colpire anche in chiusura di primo tempo, sempre con un colpo di testa, ma il tentativo di Luvumbo termina ancora fuori. Al duplice fischio il risultato rimane ancora stabile, in parità e sullo 0-0. A inizio ripresa i sardi continuano a spaventare i loro avversari, sviluppando l’azione maggiormente sulla sinistra per tenere più bloccati Nandez e Jankto sulla destra. Poco dopo l’ora di gioco la squadra di Calzona riesce a sbloccare la partita: brutta uscita di Augello, con Raspadori che vince il contrasto, si invola sulla destra e crossa perfettamente per l’incornata di Osimhen, che vale l’1-0 al 65’. Con il nigeriano il Napoli ritrova il gol in trasferta che mancava dal 25 novembre a Brgamo contro l'Atalanta. Nei minuti rimanenti i rossoblù cercano in tutti i modi di trovare il pari, ma rischiano e non poco nelle ripartenze. Al 90’ Politano ha la chance di chiudere la pratica, ma la sua conclusione di punta con il sinistro termina fuori di pochissimo. Quando tutto sembra ormai perduto il Cagliari riesce incredibilmente a riprenderla, con Luvumbo che al 96’ raccoglie il lancio lungo e insacca con il destro forte alle spalle di Meret. Finisce 1-1, con il Cagliari che sale a 20 punti e aggancia Sassuolo e Verona. Tocca quota 37 il Napoli, ancora distante dalla lotta per la Champions.

LE PAGELLE

Raspadori 6.5 – Fa il “Kvara” e si inventa dal nulla il gol del vantaggio, con il contrasto vinto su Augello e il cross al bacio per Osimhen. Può diventare un’arma per il finale di stagione del Napoli, anche in questa nuova posizione (ala destra).

Kvaratskhelia 5.5 – Spento, spaesato, prevedibile. Non è più il georgiano dello scorso anno, ma nemmeno quello dei (pochi) lampi con Mazzarri.

Juan Jesus 5 – Un errore che costa due punti, dopo una partita in cui Rrahmani deve spesso dargli una mano per contenere le punte rossoblù.

Luvumbo 7 – Tra i più pericolosi nel primo tempo, nonostante un po' di nervosismo di troppo. Sembra calare nella ripresa, ma quando tutto sembra perduto trova un ottimo controllo e il destro potente che vale un punto d’oro.

Nandez 6.5 – Ecco la mossa geniale di Ranieri: con l’uruguaiano basso Kvaratskhelia non fa mai paura, l’esterno rossoblù gioca una gara di grande sostanza e lucidità.

Augello 5.5 – Luvumbo gli toglie l’imbarazzo e il peso dell’errore, che rischiava di costare carissimo alla squadra di Ranieri. In fase offensiva fa il suo, ma dietro concede tanto, troppo. Distratto.

IL TABELLINO

Cagliari-Napoli 1-1

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet 6; Nandez 6.5, Mina 6, Dossena 6.5, Augello 5.5 (dal 31’ st Oristanio sv); Jankto 6 (dal 16’ st Zappa 6), Makoumbou 6.5, Deiola 6, Luvumbo 7; Gaetano 6 (dal 16’ st Viola 6); Lapadula 6 (dal 16’ st Pavoletti sv, dal 31’ st Petagna 6). All.: Ranieri. A disp.: Aresti, Radunovic, Wieteska, Di Pardo, Obert, Azzi, Prati.

Napoli (4-3-3): Meret 5.5; Mazzocchi 6 (dal 41’ st Ostigard sv), Rrahmani 6, Juan Jesus 5, Olivera 6.5; Lobotka 6.5, Anguissa 6, Zielinski 6 (dal 34’ st Cajuste sv); Raspadori 6.5(dal 34’ st Lindstrom sv), Osimhen 6 (dal 41’ st Simeone sv), Kvaratskhelia 5.5 (dal 27’ st Politano 5.5). All.: Calzona. A disp.: Gollini, Contini, Mario Rui, Natan, Dendoncker, Traorè.

Arbitro: Pairetto.

Marcatori: 65’ Osimhen (N), 96' Luvumbo (C)

Ammoniti: Lapadula, Luvumbo, Nandez, Deiola (C); Olivera (N)

Espulsi: -

LE STATISTICHE DI CAGLIARI-NAPOLI

Il Napoli non ha vinto nesssuna delle ultime sei trasferte in Serie A (2N, 4P), l’ultima volta che la squadra partenopea non aveva trovato la vittoria fuori casa per più gare in un singolo campionato risale al periodo tra novembre 2008 e maggio 2009 (14 in quel caso).

Il Cagliari ha guadagnato 12 punti da situazione di svantaggio, nessuna squadra ha fatto meglio nel campionato in corso.

Dalla sua stagione d'esordio in Serie A (2020/21) solamente Harry Kane (24) ha segnato più gol di testa di Victor Osimhen (18) nei cinque principali campionati europei.

Il Cagliari è la squadra che in questo campionato ha conquistato più punti con gol segnati dal 90' minuto in avanti (sette).

Cagliari e Napoli hanno pareggiato due gare di fila in casa dei sardi in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1991 e il 1992.

Il Cagliari non ha vinto alcuna delle ultime 13 partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (5N, 8P), l’ultimo successo interno dei sardi contro i partenopei nel massimo campionato risale al 19 aprile 2009 (2-0 con Massimiliano Allegri allenatore).

Prendendo in esame le ultime quattro stagioni solamente Mohamed Salah (79) ha segnato più gol di Victor Osimhen (58) tra i giocatori africani nei cinque principali campionati europei.

Tra le squadre affrontate più di una volta in Serie A, il Cagliari è una delle due (al pari della Sampdoria) contro cui Victor Osimhen ha segnato in ciascuna delle sue sfide: cinque gol in cinque presenze contro la squadra sarda.

Tra i giocatori nati dal 2002 in avanti solamente Matías Soulé (12) ha preso parte a più gol in questo campionato di Serie A rispetto a Zito Luvumbo (sette, di cui quattro reti e tre assist).

Tutti tre gli assist forniti da Giacomo Raspadori in questo campionato sono arrivati in gare esterne (Lecce, Hellas Verona e Cagliari).

Il Cagliari non ha trovato il gol nel primo tempo in 20 delle sue 26 partite, nessuna squadra ha fatto peggio in questa stagione di Serie A.