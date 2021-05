Serie A, Cagliari-Fiorentina 0-0: pochissime emozioni alla Sardegna Arena

LOTTA SALVEZZA

Con questo punto in classifica entrambe le formazioni si avvicinano sempre di più alla salvezza

La 36esima di Serie A si apre con uno sterile 0-0 tra Cagliari e Fiorentina. Primo tempo della Sardegna Arena davvero deludente, avarissimo di emozioni, ad eccezione per i colpi di testa di Pavoletti e di Caceres; il secondo non è da meno. Con questo pareggio i viola sono ormai vicinissimi alla salvezza, portandosi a 39 punti; messi comunque bene anche i rossoblù a quota 36, al momento a +5 sul Benevento terzultimo Getty Images

CAGLIARI-FIORENTINA 0-0

Alla fine tra Cagliari e Fiorentina a vincere è stata la noia. Ma del resto questo punto in classifica si rivela utilissimo ad entrambe in chiave salvezza. Uno stacco aereo di Pavoletti, che non inquadra lo specchio della porta avversaria, apre il match. Di testa, ci prova anche Caceres; nulla di fatto. La partita fa molta fatica a decollare, per quanto corra su ritmi discreti. Pochissime emozioni e tantissime tensioni nel primo tempo. La giocata individuale di Zappa vede poi il tiro numero 25 dei sardi essere deviato in calcio d’angolo da Igor; sul corner successivo, Nainggolan colpisce decisamente largo. Un fastidio alla coscia sinistra costringe Dragowski a essere sostituito durante l’intervallo da Terracciano. Dopo un tentativo non sfruttato da Lykogiannis a inizio ripresa, Milenkovic salva in scivolata sul sinistro Joao Pedro. Sostanzialmente non accade più niente per tutto il resto della sfida, con la classica girandola di sostituzioni che spezza ancora di più il ritmo. Il triplice fischio cristallizza il risultato a occhiali.

IL TABELLINO

CAGLIARI-FIORENTINA 0-0

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6; Zappa 5,5 (1’ st Carboni 6), Ceppitelli 6, Godin 6, Lykogiannis 6 (41’ st Cerri sv); Nandez 6, Marin 6 (25’ st Deiola 6), Duncan 6; Nainggolan 6; Joao Pedro 6, Pavoletti 6. A disp.: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Simeone, Klavan, Tramoni, Asamoah, Rugani. All.: Semplici 6

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6 (1’ st Terracciano 6); Milenkovic 6,5, Pezzella 6, Igor 6; Caceres 5,5 (26’ st Venuti 6), Bonaventura 6,5 (25’ st Callejon 6), Pulgar 6, Amrabat 6, Biraghi 6; Kouamé 5,5 (18’ st Castrovilli 6), Vlahovic 6. A disp.: Quarta, Ribery, Olivera, Malcuit, Barreca, Tofol Montiel, Kokorin, Eysseric. All.: Iachini 6

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Pulgar (F), Lykogiannis (C), Caceres (F)

LE STATISTICHE DI CAGLIARI-FIORENTINA

Cagliari-Fiorentina è l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta.

Nell’era Commisso (dal 2019/20), la Fiorentina è la squadra che ha pareggiato più partite in Serie A (25).

La Fiorentina è rimasta imbattuta in cinque match di fila per la prima volta in questo campionato (2V, 3N).

Il Cagliari è rimasto imbattuto in sei partite consecutive di Serie A (4V, 2N) per la prima volta da dicembre 2019 (13 in quel caso).

A partire dallo scorso campionato la Fiorentina è la formazione che ha pareggiato più volte col punteggio di 0-0 in Serie A (nove match).

Per la prima volta da quando Opta raccoglie il dato, dal 2004/05, la Fiorentina ha tentato un solo due tiri totali in un match di Serie A.

Era da maggio 2018, sempre contro la Fiorentina, che il Cagliari non subiva alcun tiro in porta in un match di Serie A.

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare, dopo aver subito gol per 11 match di fila in campionato.

La Fiorentina ha pareggiato due trasferte di fila in campionato per la prima volta da dicembre 2018 (quattro in quel caso).

La Fiorentina non registrava un clean sheet fuori casa in campionato dallo scorso 22 dicembre contro la Juventus.

50ª presenza in Serie A di Diego Godín, 27 di queste sono arrivate con il Cagliari.

Presenza numero 50 da titolare per Dusan Vlahovic con la Fiorentina in tutte le competizioni.