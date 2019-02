Serie A: Cagliari-Atalanta 0-1, Hateboer fa volare i nerazzurri

04/02/2019

Continua a volare l'Atalanta di Gian Piero Gasperini , che va a vincere anche a Cagliari e si presenta prepotentemente in zona Champions League: i nerazzurri sono infatti quinti, a un solo punto dal Milan quarto. Alla Sardegna Arena basta il gol di Hans Hateboer , che arriva al 50' e risolve una partita in cui l' Atalanta in attacco fatica più del solito. E anche per questo motivo conquista tre punti che valgono oro nella rincorsa europea.

LA PARTITA

Il Cagliari di Rolando Maran non è un avversario facile per l'Atalanta, che vanta il migliore attacco della serie A (47 gol prima del fischio d'inizio di Valeri) ma alla Sardegna Arena ha bisogno di un guizzo isolato per risolvere una partita ostica e che potrebbe pesare come un macigno nella corsa europea a fine stagione. Le reti segnate salgono invece solo a 48 (di cui 31 nei secondi tempi, e non può essere un caso), ma tanto basta per ottenere il quinto risultato positivo di fila (tre vittorie e due pareggi, ultima sconfitta il 22 dicembre a Marassi contro il Genoa) e raggiungere Roma e Lazio al quinto posto in classifica. Ma soprattutto portarsi a un solo punticino da quel quarto posto ora occupato dal Milan e che proietterebbe la Dea verso una clamorosa partecipazione alla Champions League.



Il Cagliari, capace di vincere a Bergamo all'andata, spaventa però i nerazzurri: al 12' Faragò sradica un pallone a centrocampo e prova una conclusione da 60 metri, con palla sul fondo ma Berisha già in allerta. I rossoblù devono rinunciare immediatamente a Birsa, infortunatosi a un braccio dopo uno scontro con Palomino: per lui c'è la sospetta frattura dell'avambraccio, in campo entra Joao Pedro. L'Atalanta soffre l'ottima organizzazione difensiva di Maran e si inizia a vedere solo a metà tempo, quando al 22' Pasalic di testa impegna Cragno e sulla respinta Toloi viene anticipato sul più bello. Cresce la Dea: al 37' arriva il terzo tempo di Djimsiti su calcio d'angolo, un minuto dopo Cragno alza sopra la traversa una punizione di Gomez. Ma il risultato non si sblocca.



Serve un episodio, che puntualmente arriva al 50': Castagne da sinistra lascia partire un pallone che attraversa tutta l'area, l'altro laterale Hateboer sovrasta l'ex Padoin e realizza il gol che deciderà la partita. Ma il Cagliari non si arrende, anzi farà di tutto per pareggiarla. Al 54' si accede Joao Pedro: tacco su Djimsiti, dribbling su De Roon e servizio per Pavoletti, Berisha in qualche modo si salva. Un minuto dopo Faragò va al tiro in scivolata anticipando Palomino, ma Berisha c'è. L'Atalanta mostra a sprazzi il suo bellissimo gioco, come quando al 63' uno schema su punizione permette a Pasalic di servire Freuler che segna, ma in fuorigioco. Dieci minuti dopo è Pavoletti a presentarsi davanti a Berisha, venendo fermato dal fischietto di Valeri. Ma il Cagliari, dopo aver rischiato sulle conclusioni di Pasalic e Ilicic, rimane in partita e quasi la pareggia a tempo scaduto: è però la traversa a fermare Deiola. Non i sogni di questa Dea in zona Champions.