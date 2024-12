Serie A, Bologna-Verona 2-3: Dominguez super, ma Pobega e Castro sgambettano Italiano

- L'Hellas Verona ha vinto due trasferte di fila in un singolo campionato per la prima volta dal 30 aprile 2022 (contro Atalanta e Cagliari), sotto la guida di Igor Tudor.

- Era da marzo 2000 che l'Hellas Verona non segnava almeno tre gol in due trasferte consecutive di Serie A (contro Milan e Torino in quel caso).

- L’Hellas Verona ha vinto due delle ultime tre partite (1P) di campionato: tante quante nelle precedenti 12 (10P).

- Il Bologna ha interrotto una serie di imbattibilità in casa di 11 partite di fila in Serie A (4V, 7N); gli emiliani non perdevano al Dall'Ara dal 9 marzo scorso (0-1 vs Inter).

- Era dallo scorso maggio che il Bologna non subiva almeno tre gol in casa in Serie A (3-3 contro la Juventus).

- Il gol segnato da Amin Sarr ha interrotto un'imbattibilità del Bologna al Dall'Ara di 398 minuti di gioco in Serie A.

- Prima di Benjamín Domínguez l'ultimo giocatore del Bologna ad avere realizzato una marcatura multipla alla sua prima partita a segno in Serie A era stato Riccardo Calafiori, contro la Juventus, lo scorso maggio (doppietta).

- Soltanto Kenan Yildiz è più giovane (2005) di Benjamín Domínguez (2003) tra i giocatori che hanno firmato una marcatura multipla in questo campionato.

- Santiago Castro è il giocatore più giovane (2004) ad avere preso parte ad almeno 10 marcature (5G+5A per lui) nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2023/24).

- Soltanto Lamine Yamal è più giovane (2007) di Santiago Castro (2004) tra i giocatori che hanno segnato almeno quattro gol e servito almeno quattro assist nei cinque maggiori campionati europei 2024/25.

- Tutti i tre gol di Amin Sarr in questo campionato sono arrivati in trasferta (a Bergamo contro l’Atalanta, a Parma e a Bologna).

- Prima di Casper Tengstedt, l'unico giocatore dell'Hellas Verona che, nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2005/06), aveva sia segnato che fornito assist in un match contro il Bologna era stato Juan Iturbe nel 2013, anche in quel caso al Dall'Ara.

- Prima di Casper Tengstedt, l’ultimo giocatore dell’Hellas Verona che aveva sia segnato che servito un passaggio vincente in una sfida di Serie A era stato Tijjani Noslin, contro l’Inter, lo scorso maggio (anche lui nel primo tempo).

- Il Bologna è la squadra che conta il maggior numero di giocatori nati dal 2003 in avanti ad avere trovato il gol in questo campionato: cinque, ovvero Giovanni Fabbian, Benjamín Domínguez, Samuel Iling-Junior, Kacper Urbanski e Santiago Castro.

- Il Bologna ha subito almeno due gol nei primi tempi di gioco soltanto per la seconda volta nel 2024 in Serie A: la prima, lo scorso febbraio, contro il Sassuolo (1-2 dopo la prima frazione di gara).

- Due delle ultime tre volte in cui il Bologna ha effettuato almeno 23 tiri per poi perdere la partita al Dall’Ara in Serie A sono state contro l’Hellas Verona (la prima nell’ottobre 2013).

- Tommaso Pobega ha rimediato due cartellini rossi in 91 partite di Serie A, entrambi in questo campionato (il primo all’Olimpico contro la Lazio).