Serie A, Bologna-Fiorentina 2-0: Thiago Motta aggancia l’Atalanta al quarto posto

BOLOGNA-FIORENTINA 2-0

Orsolini e Odgaard regalano il successo ai rossoblù, appaiati momentaneamente ai bergamaschi in zona Champions

Bologna-Fiorentina: le foto del match



































© ipp 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nel recupero della ventunesima giornata di Serie A il Bologna mette in tasca altri tre punti piegando la Fiorentina 2-0 al Dall’Ara. Il “derby degli appennini” viene deciso dal colpo da biliardo di Orsolini al 12’ e dalla zampata del subentrato Odgaard, che chiude i conti al 95’. Thiago Motta torna a sentire profumo di Champions League, agganciando momentaneamente l’Atalanta (che ha una partita in meno) al quarto posto, a 42 punti.

LA PARTITA

Successo dal profumo di Champions League per il Bologna, 2-0 in casa contro la Fiorentina. Gli emiliani cominciano subito con le loro trame di gioco, cercando di coinvolgere Zirkzee. Al 12’ i rossoblù stappano la partita: lancio perfetto di Ferguson per Orsolini, che punta Biraghi, rientra e fa partire il colpo da biliardo col mancino che si insacca alla destra di Terracciano. I viola cercano di approfittare dei (pochi) errori dei padroni di casa, provandoci dal limite con Bonaventura prima e Mandragora poi. Gli uomini di Thiago Motta si trovano praticamente a memoria, e al 36’ trovano anche il raddoppio: punizione perfetta di Orsolini che beffa Terracciano, ma la doppietta dell’esterno italiano viene annullata a causa di un fuorigioco millimetrico di Posch (che sfiora il pallone), dopo controllo di Chiffi al Var. Nel finale dei primi quarantacinque minuti i toscani provano ad accendere Ikoné e Gonzalez, ma al duplice fischio il Bologna è avanti 1-0.



In avvio di secondo tempo Zirkzee e compagni flirtano ancora con il raddoppio: è proprio l’olandese a provarci al 51’, con il pallonetto morbido salvato sulla linea da Kayode. Il match dopo l’ora di gioco è divertente e vivo, con la Fiorentina che lascia tanti spazi andando alla ricerca del pareggio. Zirkzee e Orsolini peccano di lucidità in un paio di occasioni, fallendo i tentativi per chiudere l’incontro. Italiano nel finale inserisce anche Beltran e Nzola per provare il tutto per tutto, ma gli emiliani si difendono e allo scadere firmano il raddoppio: al 95’ i due neoentrati Lykogiannis e Odgaard confezionano il 2-0 definitivo, con il cross perfetto del greco per la zampata del danese. Con questi tre punti il Bologna aggancia momentaneamente l’Atalanta al quarto posto, mentre la Fiorentina rimane in settima posizione a quota 37 punti.

LE PAGELLE

Orsolini 7 – Indirizza la gara con il sinistro perfetto all’angolino, e se non fosse stato per i capelli di Posch avrebbe siglato la seconda doppietta consecutiva con una punizione magistrale. È l’uomo in più per la corsa europea del Bologna.

Saelemaekers 6.5 – La copertina se la prendono sempre Zirkzee, Orsolini e Ferguson, ma il lavoro del belga è determinante: aiuta spesso a uscire da dietro e rifinisce quasi da trequartista in avanti. E l’esperienza (che ha avuto) in una big si vede.

Gonzalez 5 – Tanto fumo e pochissimo arrosto. Viene di fatto annullato dalla difesa bolognese, e peggiora la situazione marcando sempre con troppo eccesso i contatti che subisce.

Belotti 5.5 – L’ex Torino lotta come può, ma non viene di certo aiutato dalla trequarti viola. Tornerà però utile ad Italiano da qui alla fine del campionato.

IL TABELLINO

Bologna-Fiorentina 2-0

Bologna (4-1-4-1): Ravaglia 6.5; Posch 6, Beukema 6.5, Lucumi 6, Kristiansen 6.5 (dal 43’ st Calafiori sv); Freuler 6; Orsolini 7 (dal 35’ st Ndoye sv), Aebischer 6 (dal 25’ st Fabbian 6), Ferguson 6.5, Saelemaekers 6.5 (dal 35’ st Lykogiannis 6.5); Zirkzee 6.5 (dal 43’ st Odgaard 6.5). All.: Thiago Motta. A disp.: Skorupski, Bagnolini, Ilic, Corazza, De Silvestri, Karlsson, El Azzouzi, Moro, Urbanski.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 5.5; Kayode 5, Milenkovic 5.5, Ranieri 6, Biraghi 5.5; Arthur 5.5 (dal 38’ st Lopez sv), Mandragora 6 (dal 38’ st Duncan sv); Ikoné 5.5, Bonaventura 6 (dall’11’ st Beltran 5.5), Gonzalez 5 (dal 26’ st Nzola 5.5); Belotti 5.5. All.: Italiano. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Parisi, Infantino, Barak, Faraoni, Sottil.

Arbitro: Chiffi.

Marcatori: 12’ Orsolini, 95’ Odgaard (B).

Ammoniti: Freuler, Posch (B); Milenkovic, Biraghi, Beltran (F).

LE STATISTICHE DI BOLOGNA-FIORENTINA

L'ultimo giocatore del Bologna capace di segnare almeno un gol a partita nelle prime due gare in maglia rossoblù in Serie A, prima di Jens Odgaard, era stato Roberto Baggio nella stagione 1997/98 (uno all’esordio e due nel secondo match).

100ª panchina in Serie A da allenatore della Fiorentina per Vincenzo Italiano, che diventa il 10° tecnico a raggiungere questo traguardo nel massimo campionato con i viola.

Per la prima volta in questa Serie A, la Fiorentina è scesa in campo con più di sei giocatori italiani tra i titolari (sette).

Da inizio 2024 solamente Dusan Vlahovic (sei) ha segnato più gol di Riccardo Orsolini (cinque) in Serie A.

Dall’inizio della scorsa stagione di Serie A, tra i giocatori italiani, solo Domenico Berardi (21) ha realizzato più gol di Riccardo Orsolini (20).

Con l’assist per Orsolini, Lewis Ferguson ha raggiunto le otto parecipazioni al gol in questa Serie A (cinque reti e tre passaggi vincenti), una in più rispetto alle sette della scorsa stagione (sette gol).

Il Bologna ha raccolto 32 punti nelle 13 sfide casalinghe affrontate in questo campionato. Nell'era dei tre punti a vittoria, solamente due squadre non hanno concluso il campionato nelle prime 4 posizioni in classifica dopo aver collezionato almeno 32 punti in altrettante uscite interne in una singola annata in Serie A: la Roma nel 1998/99 (33 - 5ª alla fine) e la Lazio nel 1997/98 (33 - 7ª alla fine).

Il Bologna non vinceva due partite casalinghe consecutive in Serie A contro la Fiorentina, dal periodo tra febbraio 2012 e febbraio 2013, con Stefano Pioli in panchina.

Pietro Terracciano ha effettuato cinque parate nella partita contro il Bologna: in questa Serie A, solo Michele Di Gregorio (10) conta più partite dell’estremo difensore viola (cinque) con almeno cinque parate all’attivo.

Espulsi: -