Serie A, Bologna-Empoli 1-1: Gyasi risponde a Fabbian

BOLOGNA-EMPOLI 1-1

Al Dall'Ara due reti nei primi quattro minuti: il ghanese rimette tutto in parità dopo il vantaggio dell'ex Inter

Bologna-Empoli: Gyasi risponde a Fabbian



























Bologna ancora a secco di vittorie in questo avvio di campionato. Nella terza giornata di Serie A la squadra di Italiano pareggia 1-1 con l'Empoli e fatica a risalire la classifica. Al Dall'Ara nel primo tempo Fabbian (2') sblocca il match sugli sviluppi di un corner, poi Gyasi (4') pareggia subito su assist di Pezzella e Solbakken e Orsolini si divorano due grandi occasioni. Errori che segnano la gara. Nella ripresa, infatti, nonostante la maggior pressione rossoblù le squadre si annullano e il risultato non cambia più.

LA PARTITA

A caccia della svolta, Italiano piazza Miranda a sinistra e Orsolini, Fabbian e Karlsson alle spalle di Castro. Reduce dalla bella vittoria con la Roma e dal pareggio col Monza, D'Aversa invece davanti conferma Fazzini e Solbaken dietro a Colombo. Scelte che a buon ritmo infiammano subito il match. Dopo due minuti, sugli sviluppi di un corner, il Bologna sblocca la gara grazie a una deviazione ravvicinata di Fabbian. Gol a cui l'Empoli risponde immediatamente con Gyasi, pronto a sfruttare un leggero calo di attenzione dei rossoblù e ad appoggiare in rete di petto un cross col contagiri di Pezzella. Botta e risposta che allunga le squadre, apre gli spazi e chiarisce il tema tattico della partita. Attento in marcatura e coraggioso nella costruzione da dietro, l'Empoli difende con tanti uomini e punta tutto sulle ripartenze con Fazzini a gestire i tempi tra le linee e Colombo ad agire da riferimento avanzato in profondità. Ordinato e compatto in mediana, il Bologna invece occupa bene il campo, manovra in ampiezza e spinge con Miranda. Da una parte un'incornata di Castro termina sopra la traversa, poi Vasquez salva la porta dell'Empoli e Orsolini fallisce il raddoppio dopo un pasticcio in uscita della difesa azzurra. Dall'altra invece è Solbakken a sbagliare tutto clamorosamente davanti a Skorupski. Errori che segnano il finale del primo tempo e lasciano il risultato invariato.

La ripresa inizia senza cambi e con Karlsson che protesta per un contatto in area con Gyasi su un lancio lungo di Beukema. Più alto e aggressivo, è il Bologna a gestire il possesso, ma con tanti duelli a tutto campo e pochi spazi la gara resta bloccata in mediana con continue interruzioni di gioco. A caccia di idee e guizzi nell'uno contro uno, Italiano sostistuisce Moro, Karlsson e Fabbian con Aebischer, Odgaard e Dallinga. D'Aversa invece fa entrare Maleh, Esposito, Pellegri, Haas e Cacace al posto di Grassi, Colombo, Solbakken, Fazzini e Pezzella. Mosse che mescolano un po' le carte e riaccendono il match. Orsolini spedisce fuori di testa da buona posizione, poi ci riprova di sinistro dalla sua "mattonella", ma il suo tentativo viene deviato fuori bersaglio. In pressione, i rossoblù aggrediscono i portatori avversari, attaccano con più uomini e spingono. Sulle gambe, l'Empoli invece si abbassa, fa densità al limite e la mette sulla lotta giocando solo di rimessa. Pellegri protesta per un contatto dubbio in area con Posch, poi nel finale c'è spazio solo per il forcing disordinato dei padroni di casa e per qualche incursione di Cacace che tiene lontano il Bologna da Vasquez. Al Dall'Ara finsice pari. Il Bologna non sa più vincere,l'Empoli invece continua a vendere cara la pelle e a fare punti preziosi.



LE PAGELLE

Fabbian 6: galleggia tra la mediana e la trequarti, ma fatica a fare la differenza nelle giocate di qualità in verticale. Sblocca subito la gara concretizzando con freddezza una spizzata di Beukema

Miranda 6,5: ogni volta che si propone e la palla passa dal suo sinistro il Bologna cambia passo e crea azioni pericolose. Sul gol di Gyasi però si distrae in copertura ed è posizionato male

Orsolini 5: osservato speciale di Pezzella e Viti. Poco spazio a disposizione e pochi guizzi. Nel primo tempo si divora una grande occasione per raddoppiare, nella ripresa sbaglia mira di testa da buona posizione

Fazzini 6,5: tiene a bada Freuler e gestisce il traffico in ripartenza con rapidità, precisione e qualità. Gli manca solo il guizzo per fare male o trovare l'imbucata giusta

Gyasi 6: battaglia con Miranda in fascia alternando buone giocate e scelte meno lucide in uscita. Firma la rete del pareggio di petto facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto sul cross di Pezzella

Pezzella 7: coperto da Viti, spinge e si propone con continuità mostrando gamba e un gran sinistro. Innesca il pareggio di Gyasi, poi serve un altro grande assist a Solbakken, ma il norvegese spreca tutto. Quando esce, l'Empoli fatica a tener palla

IL TABELLINO

BOLOGNA-EMPOLI 1-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6, Beukema 6, Lucumì 6 (37' st Urbanski 5,5), Miranda 6,5; Freuler 6, Moro 5,5 (9' st Aebischer 6); Orsolini 5 (37' st De Silvestri sv), Fabbian 6 (19' st Dallinga 5,5), Karlsson 5 (9' st Odgaard 5,5); Castro 5,5.

A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Ilic, Corazza, Lykogiannis, Pobega, Iling-Junior. All.: Italiano 5,5

Empoli (3-4-2-1): Vasquez 6; Goglichidze 6, Ismajli 6,5, Viti 6,5; Gyasi 6, Grassi 6,5 (16' st Maleh 6), Henderson 6, Pezzella 7 (27' st Cacace 6); Fazzini 6,5 (22' st Haas 5,5), Solbakken 5 (22' st Pellegri 6); Colombo 6 (16' st Esposito 5,5).

A disp.: Seghetti, Brancolini, Sazonov, Ekong, Marianucci. All.: D'Aversa 6

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 2' Fabbian (B), 4' Gyasi (E)

Ammoniti: Pezzella, Vasquez, Henderson (E)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• L’Empoli (1V, 2N) è rimasto imbattuto in tutte le prime tre partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2006/07 (1V, 2N anche in quel caso con Luigi Cagni allenatore).

• Giovanni Fabbian (sei) è assieme a Matias Soulé (11) uno degli unici due giocatori nati dal 2003 in avanti ad aver realizzato più di cinque gol dall'inizio della passata stagione in Serie A.

• Giovanni Fabbian (14 gennaio 2003) è il centrocampista più giovane ad aver trovato la via del gol in questa Serie A.

• Emmanuel Gyasi ha trovato il gol in due partite di fila in Serie A per la prima volta in carriera - l'esterno dell'Empoli ha già realizzato in tre partite in questa stagione più gol (due) di quelli messi a segno in tutto lo scorso campionato (uno in 33 presenze complessive).

• Due dei quattro gol più rapidi segnati in questa Serie A sono stati realizzati in questo Bologna-Empoli: quello di Fabbian dopo 1’ 41”, solo Dennis Man contro il Milan ha fatto meglio (1’ 23”); quello di Gyasi dopo 2’ 57” invece è quarto, dietro anche a quello di Kofod Andersen vs Lazio (2’ 42”). Tra le due reti sono trascorsi complessivamente appena 76 secondi di gioco.

• Il Bologna ha pareggiato le ultime cinque partite al Dall’Ara in campionato, solo una volta nella sua storia ha registrato più pareggi casalinghi di fila: sei tra maggio e novembre 1981.

• L’Empoli non ha perso nessuna delle ultime cinque partite consecutive in Serie A (2V, 3N) e non fa meglio da una serie di sei gare senza sconfitte (3V, 3N) registrata tra gennaio e febbraio scorsi.

• Il Bologna ha concluso le prime tre giornate di campionato senza trovare il successo per la seconda volta nelle ultime tre stagioni, tante volte quante nelle precedenti sette annate di Serie A disputate.