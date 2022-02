Serie A, Bologna-Empoli 0-0: Mihajlovic e Andreazzoli si annullano a vicenda

BOLOGNA-EMPOLI 0-0

Un legno colpito da Arnautovic e uno da Di Francesco le occasioni più importanti, alla fine un punto a testa che non smuove la classifica

Finisce 0-0 la sfida tra Bologna ed Empoli, valida per la 24esima giornata di Serie A. Al Dall'Ara va in scena un match piuttosto intenso e molto equilibrato, con diverse occasioni da una parte e dall'altra. Entrambe le squadre si rammaricano per un legno colpito, da Arnautovic nel primo tempo e da Di Francesco nella ripresa, ma nessuna delle due riesce a sbloccarla. Per Mihajlovic e Andreazzoli un pusto a testa che non smuove la classifica. Bologna-Empoli, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Mihajlovic ritrova Schouten dal 1' confermando Orsolini a sostegno di Arnautovic, mentre Andreazzoli recupera Parisi e sceglie di affidare ad Asllani le chiavi della regia che appartenevano a Ricci prima del trasferimento al Toro. Gli ospiti partono col piede sull'acceleratore, muovendo la palla a ritmi alti e schiacciando gli avversari nella propria trequarti. La manovra dei toscani fatica però a trovare sbocchi in area e col passare dei minuti i rossoblù riescono ad alzare il baricentro. La prima vera occasione del match è proprio dei felsinei, con un'incursione centrale di Soriano al 28', neutralizzata da un ottimo intervento di Vicario. La partita è molto equilibrata e combattuta a centrocampo, ma la chance più grande capita ancora ai padroni di casa, con un siluro dalla distanza di Arnautovic che si stampa in pieno sulla traversa a Vicario battuto. Poco prima dell'intervallo è l'Empoli ad andare a un passo dal vantaggio, ma il tocco sotto di Bajrami si spegne a lato di pochissimo e un primo tempo non privo di emozioni si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa le squadre perdono un po' di compattezza e si allungano presto, ma nessuna delle due riesce ad approfittarne. La prima grande chance della ripresa arriva solo al 68' ed è per il neo entrato Verre, che spreca da pochi passi. Mihajlovic decide allora di inserire Barrow e Kasius, mentre Andreazzoli risponde con Di Francesco e Cacace. Al 75' Skorupski è chiamato al primo grande intervento del pomeriggio sull'inserimento di Zurkowski e pochi istanti dopo ringrazia il palo sullo splendido destro a giro di Di Francesco. Il finale di gara è un ribaltamento di fronte continuo, ma le squadre finiscono per accontentarsi di un punto a testa al termine di una gara comunque divertente.

LE PAGELLE

Schouten 5,5 - Torna titolare dopo oltre cinque mesi e dimostra di essere ancora in fase di rodaggio, con qualche errore di troppo.

Arnautovic 6 - Tanto lavoro sporco e una spettacolare traversa su una conclusione che meritava maggior fortuna, ma è l'unica vera occasione capace di crearsi.

Medel 6,5 - Paga tanto a Pinamonti in termini di centimetri, ma non sbaglia mai né un anticipo, né una chiusura, garantendo a Skorupski un pomeriggio tutto sommato tranquillo.

Parisi 6,5 - Spinge sulla fascia con un'energia inesauribile, accompagnando praticamente tutte le azioni offensive dei suoi.

Pinamonti 5,5 - Contenuto alla grande dal terzetto difensivo del Bologna, fatica a liberarsi e non ha mai la chance di far male.

Asllani 6 - Una regia ordinata, ma non particolarmente creativa, per una squadra che ha bisogno di più verticalità per poter far male agli avversari.

LE STATISTICHE

- Il Bologna non pareggiava una partita di Serie A dallo scorso ottobre (1-1 v Udinese), mentre non registrava uno 0-0 nella competizione dalla 2ª giornata (v Atalanta).

- L'Empoli ha pareggiato quattro trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal marzo 2015.

- L'Empoli ha interrotto la più lunga striscia di partite consecutive in gol (13) nella sua storia in Serie A.

- L'Empoli ha effettuato 15 tiri senza segnare in questa partita, mai in questo campionato ne aveva tentati di più senza trovare il gol.

- Riccardo Orsolini è il giocatore che ha tentato più tiri in questo match, senza però mai trovare lo specchio della porta.

- Arthur Theate è stato il giocatore che ha giocato più palloni nel match tra Bologna ed Empoli (83).

- Lorenzo De Silvestri ha giocato oggi la sua 50ª partita in tutte le competizioni con la maglia del Bologna.

- 50ª presenza da titolare con la maglia del Bologna in tutte le competizioni per Gary Medel.

IL TABELLINO

Bologna-Empoli 0-0

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6,5; Soumaoro 6,5, Medel 6,5, Theate 6,5; De Silvestri 6 (24' st Kasius 6,5), Svanberg 6 (35' st Aebischer 6), Schouten 5,5, Vignato 6 (42' st Dijks sv); Soriano 6,5 (24' st Barrow 6), Orsolini 6 (35' st Sansone 6); Arnautovic 6.

Allenatore: Mihajlovic 6

Empoli (4-3-2-1): Vicario 6,5; Stojanovic 6,5, Viti 6,5, Romagnoli 6,5, Parisi 6,5 (25' st Cacace 6); Zurkowski 6, Asllani 6, Bandinelli 6 (16' st Benassi 6); Bajrami 6 (25' st Di Francesco 6,5), Henderson 6 (16' st Verre 6); Pinamonti 5,5 (43' st La Mantia sv).

Allenatore: Andreazzoli 6

Arbitro: Cosso

Marcatori:

Ammoniti: Schouten (B), Asllani (E), Bandinelli (E), De Silvestri (B), Parisi (E), Cacace (E)

Espulsi: