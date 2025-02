Serie A, Bologna-Como 2-0: De Silvestri e Fabbian per l'aggancio alla Juve

LE STATISTICHE

Considerando i tre punti a vittoria da sempre, il Bologna ha guadagnato almeno 37 punti dopo le prime 22 gare di un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 1966/67 (37 anche in quel caso).

Lorenzo De Silvestri ha segnato in 14 diverse edizioni di Serie A; dal 2009/10 (quando ha realizzato il suo primo gol in massima serie) tra i difensori solo Mats Hummels e Sergio Ramos (15 entrambi) sono andati a bersaglio in più stagioni differenti nei maggiori cinque campionati europei.

Lorenzo De Silvestri ha segnato 12 gol di testa in Serie A; dal suo primo centro con questo fondamentale nel torneo (8 maggio 2013 contro il Catania), tra i difensori solo Bremer e Stefan De Vrij (13 entrambi) hanno segnato più reti da gioco aereo nella competizione.

Lorenzo De Silvestri è l’unico difensore ad avere trovato la rete con la maglia del Bologna in ognuna delle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2020/21); nel periodo è anche il difensore con più marcature in rossoblù nella competizione (nove).

Il Bologna ha vinto due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso novembre-dicembre (tre in quel caso).

Il Bologna ha vinto quattro gare interne di fila senza subire reti contro una singola squadra in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra il 1967 e il 1971 contro il Varese (quattro anche in quel caso).

Giovanni Fabbian (classe 2003) è il centrocampista più giovane tra quelli con almeno sette reti realizzate nelle ultime due stagioni di Serie A (cinque nel 2023/24 e due nel 2024/25).

Charalampos Lykogiannis è diventato il secondo giocatore del Bologna a fornire un assist per tre gare di fila negli ultimi 20 anni di Serie A dopo Ladislav Krejcí (gennaio 2017); il greco conta quattro passaggi vincenti nel campionato in corso, tanti quanti quelli registrati nelle precedenti cinque stagioni disputate nel torneo.

Juan Miranda ha fornito quattro assist in questa Serie A, tutti arrivati da inizio novembre ad oggi; nel periodo solo Raoul Bellanova (sei) ne conta di più tra i difensori della competizione.

Il Como ha perso almeno due gare di fila per la seconda volta in questa Serie A; l’unico precedente tra ottobre e novembre scorso (tre in quel caso).

Il Bologna ha trovato la rete per almeno 10 gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2023 (11 in quel caso).

Solo Hellas Verona (sette) e Lecce (cinque) hanno ricevuto più cartellini rossi rispetto al Como (quattro, come Lazio, Udinese e Parma) in questa Serie A.

50ª presenza per Dan Ndoye in Serie A.

Nella gara odierna, il Bologna ha schierato il suo XI titolare più vecchio in questa Serie A (28 anni e 73 giorni di media) mentre il Como il suo più giovane (24 anni e 170 giorni di media).