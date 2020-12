Serie A, Benevento-Lazio 1-1: finisce con un pari il derby degli Inzaghi

BENEVENTO-LAZIO 1-1

di

DANIELE PEZZINI

Finisce 1-1 la sfida tra Benevento e Lazio, secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Il derby tra i fratelli Inzaghi si apre con un gol-capolavoro di Immobile al 25', ma al termine di un primo tempo dominato dai biancocelesti, i sanniti trovano il pari con Schiattarella (45'). Nella ripresa ci provano entrambe le squadre, ma i ritmi calano e le occasioni scarseggiano. Nel finale espulso lo stesso Schiattarella per un brutto fallo su Correa. Benevento-Lazio, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Al di là delle suggestioni legate al faccia a faccia tra i fratelli Inzaghi, la serata di Benevento certifica il periodo di appannamento che sta vivendo la squadra biancoceleste. Dopo un primo tempo votato all'attacco e giocato su ottimi ritmi, che sembrava poter archiviare il passo falso col Verona, nella ripresa è emersa ancora una volta tutta la stanchezza e il fiato corto di diversi elementi chiave della squadra. Immobile regala una perla, poi sparisce un po' dal gioco. Luis Alberto fatica a illuminare e il contributo degli esterni, Lazzari e Marusic, risulta tutt'altro che decisivo. Risultato: la zona Champions comincia a diventare un miraggio e anche l'Europa League si allontana pericolosamente. Dall'altra parte si può certamente festeggiare, non solo perché è arrivato un punto contro un avversario quotato, che aiuta a tenere lontane le zone calde, ma anche per l'atteggiamento messo in campo nel secondo tempo, volenteroso e propositivo, al netto di qualche evidente mancanza in zona-gol.

In avvio ai capitolini bastano pochi istanti di gioco per prendere il controllo e schiacciare i padroni di casa nella propria metà campo. Al primo ribaltamento di fronte, però, devono tremare: sugli sviluppi di calcio d'angolo prima Lapadula si divora il vantaggio colpendo di testa addosso a Reina da zero metri, poi Glik si fa neutralizzare il sinistro dal piedone del portiere spagnolo sul prosieguo dell'azione. Dopo lo spavento la Lazio si riassesta e risponde per le rime: al 22' il destro chirurgico di Luis Alberto si spegne sul palo esterno, ma tre minuti dopo Immobile non perdona. Cross perfetto di Milinkovic, girata sontuosa del bomber azzurro, che anticipa un ingenuo Tuia e scavalca Montipò con una meravigliosa volée. Guidata dalla regia di un ottimo Escalante la squadra di Inzaghi Jr continua a gestire possesso e partita con grande sicurezza, ma proprio allo scadere del primo tempo arriva la doccia fredda: ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, questa volta è Schiattarella a raccogliere un pallone vagante e battere al volo Reina, con un gran sinistro nell'angolino.Nella ripresa la sfida si fa maggiormente equilibrata, con il Benevento che prova ad alzare il baricentro e costruire qualcosa in più rispetto ai primi 45'. Reina non è quasi

mai impegnato, ma anche dall'altra parte Montipò non deve strafare. I biancocelesti faticano a riproporre il pressing e la corsa messi in mostra nel primo tempo e col passare dei minuti le gambe cominciano a farsi pesanti. Simone Inzaghi getta nella mischia Pereira e Caicedo, ma lo fa quando mancano solamente 10 minuti alla fine e nessuno dei due riesce a incidere. Le occasioni più clamorose, in realtà, capitano al Benevento, ma Reina è attentissimo prima su Di Serio, poi su Improta, entrambi entrati nel finale.

LE PAGELLE

Immobile 6,5 - Dopo la pausa con l'Hellas torna a fare ciò che gli riesce meglio. Il gol che porta avanti i suoi è un capolavoro di senso della posizione, potenza e classe. Come tutta la squadra cala nella ripresa

Escalante 6,5 - Inzaghi lo lancia per la prima volta dal 1' al posto di Leiva e lui ripaga la fiducia con un gran primo tempo, fatto di giocate d'anticipo, interdizione e regia.

Luis Alberto 5,5 - Con lui in campo la qualità del gioco si alza. Il giocatore decisivo capace di trascinare la squadra e premiare i movimenti degli attaccanti con i suoi assist però ancora non si vede.

Schiattarella 6,5 - Insigne e Caprari non si vedono quasi mai, spetta dunque a lui garantire la qualità. Segna un gran gol, macchia la sua serata con un fallaccio su Correa, frutto più di un eccesso di generosità che di cattiveria.

Tuia 5 - Ingenuamente anticipato da Immobile in occasione dello 0-1, poco dopo spalanca anche a Luis Alberto l'area per il raddoppio, ma lo spagnolo grazia il Benevento. Sostituito, inevitabilmente, durante l'intervallo.

Lapadula 6 - Il Benevento ha bisogno di gol e quello che si divora a inizio partita pesa, lui però ci mette il cuore come sempre, rincorrendo gli avversari e sacrificandosi per 70'.

IL TABELLINO

Benevento-Lazio 1-1

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6,5; Letizia 6,5, Glik 6, Tuia 5 (1' st Foulon 6), Barba 6,5; Hetemaj 6 (36' st Di Serio 6), Schiattarella 6,5, Ionita 6; Insigne 5 (16' st Improta 6), Caprari 5; Lapadula 6 (26' st Iago Falque 6).

Allenatore: F. Inzaghi 6,5

Lazio (3-5-2): Reina 6,5; Luiz Felipe 6 (14' st Patric 6), Hoedt 6, Radu 6 (35' st Caicedo 6); Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6, Escalante 6,5 (35' st Cataldi 6), Luis Alberto 5,5 (35' st Pereira 6), Marusic 5,5; Immobile 6,5, Correa 5,5.

Allenatore: S. Inzaghi 6

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 25' Immobile (L). 45' Schiattarella (B)

Ammoniti: Tuia (B), Lapadula (B), Luiz Felipe (L), Patric (L)

Espulsi: Schiattarella (B)

LE STATISTICHE

- Il Benevento ha pareggiato tre delle ultime quattro gare in Serie A (1P), tanti pareggi quanti nel resto delle 46 partite disputate nella massima serie.

- La Lazio ha ottenuto 18 punti dopo le prime 12 gare di Serie A, mai così pochi a questo punto del torneo dal 2015/16, quando chiuse la stagione ottava – 18 anche allora.

- Era dal maggio 2018 che il Benevento non restava imbattuto per due gare interne di fila in Serie A.

- Per la prima volta in questo campionato la Lazio ha perso punti da situazione di vantaggio.

- La Lazio è andata a segno con uno dei soli due tiri nello specchio – solo contro la Sampdoria (zero) ha fatto peggio in questo campionato.

- Pasquale Schiattarella ha segnato entrambi i suoi due gol in Serie A contro Pepe Reina, con il primo risalente a SPAL-Napoli 2-3 del settembre 2017.

- Nessun giocatore nei top-5 campionati europei ha segnato più gol in trasferta di Ciro Immobile nel 2020: 14, al pari di Cristiano Ronaldo.

- Ciro Immobile ha preso parte attiva a 16 gol (14 reti, due assist) in trasferta nel 2020 in Serie A, nessuno ha fatto meglio nell’anno solare – 16 anche Ibrahimovic.

- Quattro dei sei gol cui ha partecipato Sergej Milinkovic-Savic in questo campionato sono arrivati in trasferta (2 gol, 2 assist).

- Gianluca Lapadula ha collezionato la sua 100ª presenza in Serie A.