Serie A: Beltran-gol, la Fiorentina aggancia il Napoli. E Berardi riacciuffa l'Udinese

Sotto di due gol per le reti di Lucca e Pereyra, i neroverdi non demordono: è 2-2 coi rigori di Berardi. L'ex River, invece, fa vincere i viola di misura contro l'Hellas Verona

© Getty Images Il pomeriggio della 16a giornata della Serie A sorride alla Fiorentina, che effettua un momentaneo aggancio al quarto posto. I viola di Italiano raggiungono il Napoli e sconfiggono 1-0 l'Hellas Verona in una gara ostica, dove gli eroi sono Terracciano e Beltran: il portiere para un rigore e salva i suoi, prima che l'ex River decida la sfida al 78'. Nell'altro match, il Sassuolo con Berardi riacciuffa l'Udinese: da 2-0 a 2-2 al Bluenergy Stadium, con due rigori.

FIORENTINA-HELLAS VERONA 1-0

LA PARTITA

Ottiene una vittoria importante la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che acciuffa momentaneamente il Napoli al quarto posto, aspettando Roma e Bologna: è 1-0 sull'Hellas Verona. La partita inizia subito nel verso sbagliato per i viola, con Terracciano che perde tempo nel rinvio e subisce la pressione di Folorunsho, perdendo palla e atterrandolo: è rigore, ma il portiere si riscatta parandolo a Djuric al 3'. L'Hellas tiene comunque alta la pressione e spaventa la Fiorentina con Ngonge, che si vede parare un tiro insidioso, mentre al 15' la Fiorentina si vede annullare la rete di Nzola per un tocco di mano. Nel prosieguo del primo tempo, complice l'assetto dei viola con l'angolano e Beltran in tandem, è il Verona a rendersi più pericoloso: Djuric e Ngonge impegnano il portiere, ma è 0-0 al riposo. Nella ripresa Italiano si gioca un triplo cambio e l'ex Barak, coi suoi che si rendono subito pericolosi con Ikoné. L'Hellas spinge e impegna Terracciano, che compie un miracolo su Hien. Rispondono a tono i viola, con Montipò superlativo su Mandragora al 74'. Passano quattro minuti ed è gol-vittoria per la Fiorentina: un'azione confusa porta alla rete di Lucas Beltran, che prima protesta per un mani che sarebbe stato rivisto al Var e poi si trova lì il pallone dell'1-0. L'ex River non sbaglia e firma la rete decisiva, con l'Hellas che non riesce a pareggiare nei minuti finali. Gli scaligeri restano penultimi con 11 punti alle spalle dell'Empoli (12) e del duo Cagliari-Udinese (13). Viola quarti col Napoli a quota 27, aspettando la gara delle 18.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano 7; Kayode 6, Martinez Quarta 5.5 (27' st Milenkovic 6), Ranieri 6, Biraghi 6; Lopez 5.5 (1' st Arthur 6), Mandragora 6 (40' st Mina); Ikoné 5.5, Beltran 6.5, Sottil 5.5 (1' st Kouamé 5.5); Nzola 5 (1' st Barak 6). All. Italiano. A disposizione: Vannucchi, Christensen, Bonaventura, Infantino, Parisi, Pierozzi, Amatucci, Brekalo.

HELLAS VERONA (4-2-3-1) - Montipò 6.5; Tchatchoua 6, Magnani 6 (1' st Amione 5.5), Hien 5.5, Terracciano 6; Hongla 5.5, Folorunsho 6 (39' st Mboula); Ngonge 5.5, Suslov 5 (16' st Dawidowicz 5.5), Lazovic 6 (30' st Saponara 6); Djuric 5.5 (16' st Henry 6). All. Baroni. A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Cruz, Kallon, Suat Serdar, Cabal, Coppola, Bonazzoli.

Arbitro: Ferrieri Caputi.

Marcatori: 33' st Beltran (F).

Ammoniti: Terracciano (F), Biraghi (F), Barak (F), Dawidowicz (V).

Note: Terracciano (F) para un rigore a Djuric (V) al 3'.

LE STATISTICHE FIORENTINA-HELLAS VERONA 1-0

Quello odierno è il primo rigore parato in questa Serie A da Pietro Terracciano (il quarto in generale nel massimo campionato). Dal suo primo salvataggio dagli 11 metri (15 maggio 2021), il portiere classe '90 è quello che ne ha neutralizzati di più nel torneo (quattro).

Primo errore dal dischetto in Serie A per Milan Djuric (al terzo tentativo, due dei quali nel campionato in corso).

La Fiorentina è la squadra che ha fronteggiato più rigori (sei, subendo cinque gol) nel campionato in corso.

La Fiorentina è imbattuta in Serie A contro il Verona da otto partite (4V, 4N), non succedeva dal periodo tra novembre 1957 e marzo 1977 (11V, 7N).

Tutte le partecipazioni al gol di Lucas Beltrán in questa Serie A (due gol e un assist) sono arrivate in gare casalinghe.

Il Verona non ha trovato il gol in tutte le ultime tre partite giocate in Serie A contro la Fiorentina, era successo solo un’altra volta nel massimo campionato: tra il febbraio 1978 e il marzo 1979 (tre anche in quel caso).

Contro la Fiorentina il Verona ha tentato 19 volte il tiro, in questa Serie A solo contro il Lecce aveva provato tante conclusioni (19 anche in quel caso).

Il Verona, prima della sfida odierna, non era mai andato oltre gli 1.66 ‘Expected Goals’ in una singola partita di questa Serie A, contro la Fiorentina i gialloblù hanno fatto registrare un valore di xG pari a 2.45: il più alto nel campionato in corso per una squadra in una singola gara senza trovare il gol.

UDINESE-SASSUOLO 2-2

LA PARTITA

Succede di tutto al Bluenergy Stadium di Udine, in una gara che vede il Sassuolo andare all'inferno e poi riemergerne grazie a capitan Berardi: il doppio rigore della stella di Dionisi vale il 2-2 che fa tirare un sospiro di sollievo agli emiliani. Partono meglio i neroverdi, con la formazione di casa che esce solo alla distanza e fatica a innescare le punte, complice l'assenza dall'undici titolare di Samardzic. Sono Laurienté e Pinamonti a costruire le prime chances da gol, poi ecco l'Udinese, che passa in vantaggio al 35': Payero fa correre Pereyra, che crossa e trova la torsione da fermo di Lucca per l'1-0. Non c'è reazione del Sassuolo e si va al riposo con questo risultato, che vede i ragazzi di Cioffi in vantaggio. Nella ripresa Laurienté spreca l'ennesima occasione e l'Udinese raddoppia, approfittando di un controllo sbagliato da Matheus Henrique: Pereyra raccoglie, salta Erlic e batte Consigli (mal posizionato) col sinistro. Sembra la pietra tombale sulla gara, che invece svolta al 59': Payero effettua un intervento-killer su Erlic e viene espulso dopo la revisione Var, Udinese in dieci. Cioffi non attua delle contromosse, Dionisi osa con Volpato e Mulattieri e una folle idea: Ferrari centravanti aggiunto in un Sassuolo iperoffensivo. La mossa paga, perchè Silvestri deve effettuare due miracoli e poi l'Udinese affonda. Il gol della speranza arriva al 75', quando Ebosele affossa Pinamonti: Berardi trasforma il rigore del 2-1. La scena si ripete, dopo che Mulattieri aveva sbagliato il potenziale 2-2: il meritato pari arriva ancora con Berardi e dal dischetto, dopo un fallo di Kabasele su Mulattieri. Il Sassuolo rischia solo nel recupero, con Consigli reattivo su Masina, e si procura un punto pesante: il pareggio manda i neroverdi a 16 punti, +4 sulla terzultima. L'Udinese continua a non vincere in casa, col quinto pari consecutivo, e sale a quota 13 agganciando il Cagliari. Con enorme rammarico per il crollo dopo il rosso a Payero.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1) - Silvestri 6.5; Kristensen 5.5, Perez 6, Kabasele 5.5; Ebosele 5 (32' st Masina 6), Lovric 6, Walace 5.5 (45' st Oier Zarraga sv), Payero 5, Kamara 6 (27' st Ehizibue 6); Pereyra 7; Lucca 6.5 (45' st Success sv). All. Cioffi. A disposizione: Padelli, Okoye, Domingos Quina, Tikvic, Ehizibue, Camara, Samardzic, Thauvin, Pafundi.

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli 6; Pedersen 5.5 (27' st Mulattieri 6.5), Erlic 5.5, Ferrari 6, Toljan 6; Matheus Henrique 5.5, Boloca 5.5 (11' st Volpato 6.5); Berardi 7, Thorstvedt 5.5, Laurienté 5.5 (44' st Ceide sv); Pinamonti 5. All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Bajrami, Castillejo, Falasca, Loeffen, Lipani.

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 36' Lucca (U), 10' st Pereyra (U), 30' st Berardi rig. (S), 43' st Berardi rig. (S).

Ammoniti: Pedersen (S), Ebosele (U), Pereyra (U), Masina (U).

Espulso: Payero (U) al 14' st.

LE STATISTICHE DI UDINESE-SASSUOLO 2-2

- Con il pareggio di oggi il Sassuolo ha raggiunto quota 500 punti in Serie A.

- Lorenzo Lucca ha realizzato cinque gol in questa Serie A: l'unico giocatore italiano dell’Udinese che ha fatto meglio in una singola stagione nella competizione prima di compiere 24 anni nell’era dei tre punti a vittoria è stato Vincenzo Iaquinta (sette nel 2002/03).

- Domenico Berardi ha preso parte a 200 reti in Serie A (122 gol, 78 assist); dal suo esordio nella massima serie solo Ciro Immobile ha preso parte a più gol dell’attaccante neroverde (236).

- Domenico Berardi è il giocatore che ha calciato e segnato più rigori nel 2023 in Serie A: 12 su 12 almeno sei più di ogni altro calciatore.

- Lorenzo Lucca è il più giovane italiano ad aver realizzato almeno cinque reti in questo campionato di Serie A.

- Roberto Pereyra ha preso parte a sei gol nelle ultime sei partite contro il Sassuolo in Serie A (due gol e quattro assist).

- Quella di oggi è solo la seconda volta in cui Roberto Pereyra segna e fornisce un assist in una partita di Serie A, dopo il 4 settembre 2022 contro la Roma.

- Tutte le quattro partecipazioni attive di Roberto Pereyra in questo campionato (due gol, due assist) sono arrivate nelle cinque presenze più recenti per il centrocampista bianconero.

- Dalla stagione 2013/14 in avanti Marco Silvestri è il portiere che ha affrontato più rigori (35) tra quelli che non ne hanno parato nemmeno uno.

- Domenico Berardi ha preso parte ad almeno un gol per tre gare di fila per la prima volta in questo campionato.

- Andrea Pinamonti ha collezionato oggi la sua presenza numero 50 con la maglia del Sassuolo, considerando tutte le competizioni.