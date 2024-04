Serie A, Atalanta-Verona 2-2: Lazovic e Noslin stoppano Gasperini

ATALANTA-VERONA 2-2

Scamacca ed Ederson regalano il 2-0 alla Dea tra il 13' e il 18', ma l'Hellas pareggia nel giro di cinque minuti nella ripresa

La trentaduesima giornata di Serie A si chiude con il 2-2 del Gewiss Stadium tra Atalanta e Verona. La Dea sembra ipotecare i tre punti già tra il 13' e il 18', quando un super Scamacca firma il vantaggio nerazzurro e serve a Ederson il raddoppio, ma tra il 56' e il 60' l'Hellas rimonta grazie a Lazovic e a Noslin. Pareggio d'oro per i gialloblù che si tirano fuori dalla zona retrocessione, Gasperini si porta a -4 dal quinto posto della Roma.

LA PARTITA

Pareggio che fa male all'Atalanta, che frena nella corsa Champions: il 2-2 del Gewiss Stadium con il Verona vale solo -4 dal quinto posto della Roma a parità di partite. Occasione sfumata per la Dea, soprattutto se si considera che, al 18', è già 2-0 per i padroni di casa: Koopmeiners serve il più in forma del momento, Scamacca, che in area controlla e al volo di destro fulmina Montipò. Ma passano solo cinque minuti e l'eroe di Anfield veste i panni di assistman servendo Ederson, che si invola verso la porta e insacca. La partita sembra finita qui, perché l'Hellas non riesce a trovare contromisure e la formazione di Gasperini è in controllo.

Ai cinque minuti di sbandamento dei gialloblù, però, corrispondono gli altrettanti nella ripresa dell'Atalanta, che tra il 56' e il 60' stacca la spina. Ne approfittano gli uomini di Baroni che pareggiano: il momentaneo 2-1 è di Lazovic che mette la palla all'angolino su assist di Noslin, che al 60' si mette invece in proprio e firma il 2-2. Stavola il cross è di Centonze, con Noslin che beffa Djimsiti e con una zampata pareggia i conti. Gasperini cambia tutto l'attacco e inserisce Lookman e Miranchuk per Scamacca e De Ketelaere, ma la mossa non paga. Finisce 2-2 e l'Atalanta fallisce il possibile -2 dalla Roma, mentre anche il Verona, come Sassuolo, Frosinone e Cagliari, strappa un punto ad una big. E, ad ora, è preziosissimo, perché l'Hellas è fuori dalla zona retrocessione.

LE PAGELLE

De Ketelaere 5,5 - Non riesce ad incidere ed è uno dei sacrificati al 63' quando Gasperini stravolge l'attacco.

Scamacca 7,5 - È il suo momento: trova un gol meraviglioso e lancia Ederson verso il 2-0.

Noslin 7,5 - Riprende quasi da solo l'Atalanta: regala a Lazovic il primo gol dei gialloblù e firma il definitivo 2-2.

Suslov 5,5 - Uno dei protagonisti del primo tempo incolore dell'Hellas, migliora leggermente nella ripresa.

IL TABELLINO

ATALANTA-VERONA 2-2

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 5,5; Toloi 5,5 (18' st Kolasinac 6), Djimsiti 5,5, Hien 6; Holm 6 (36' st Holm 6), Pasalic 5,5, Ederson 7, Ruggeri 6; Koopmeiners 6,5; De Ketelaere 5,5 (18' st Miranchuk 6), Scamacca 7,5 (18' st Lookman 6). A disp.: Musso, Rossi, Bakker, Bonfanti, Adopo, Touré. All.: Gasperini 5,5

Verona (4-2-3-1): Montipò 6,5; Centonze 6,5 (45' st Tchatchoua sv), Dawidowicz 6, Magnani 6, Cabal 6; Folorunsho 6,5 (45' st Coppola sv), Silva 5,5; Suslov 5,5 (32' st Vinagre 6), Noslin 7,5, Lazovic 7 (32' st Mitrovic 6); Bonazzoli 5,5 (13' st Swiderski 6). A disp.: Chiesa, Perilli, Belahyane, Charlys, Tavsan, Henry, Cissè. All.: Baroni 7

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 13' Scamacca (A), 18' Ederson (A), 11' st Lazovic (V), 14' st Noslin (V)

Ammoniti: Suslov (V), Silva (V)

LE STATISTICHE

Da inizio marzo, tra i giocatori dei cinque principali campionati europei solo Cole Palmer (11), Florian Wirtz (nove), e Harry Kane (otto) hanno segnato più gol di Gianluca Scamacca (sette) considerando tutte le competizioni.

L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime sette gare di campionato (3N, 3P) dopo aver trovato il successo in otto delle precedenti 10 (1N, 1P).

Tra i centrocampisti in questo campionato solamente Christian Pulisic (16) ha preso parte a più gol di Teun Koopmeiners (15 - 11 reti e quattro assist).

Da inizio anno solare, l’Hellas Verona è la formazione che ha segnato più gol da fuori area nei top-5 campionati europei (otto).

Tijjani Noslin ha segnato sei gol in campionato in questa stagione (tre con il Verona, tre con il Fortuna Sittard), il suo massimo in una singola annata nei 10 principali tornei europei – per la prima volta in carriera nelle stesse leghe, inoltre, l’olandese ha sia segnato una rete che fornito un assist nel medesimo match.

L’Atalanta è la squadra contro cui Darko Lazovic ha segnato più gol in Serie A (tre).

Il Verona ha recuperato punti (uno) da situazione di svantaggio per la quarta volta in questo campionato, la prima dal 9 dicembre scorso (un punto vs Lazio).

Éderson ha segnato sei gol in questo campionato, il doppio rispetto a quelli realizzati nelle due precedenti stagioni disputate in Serie A (tre).

Gianluca Scamacca ha segnato un gol e fornito un assist nella stessa partita per la seconda volta in Serie A: in precedenza c’era riuscito soltanto contro l’Empoli lo scorso ottobre (due reti, un passaggio vincente).

L’Atalanta ha subito quattro gol nelle ultime due partite casalinghe di Serie A, tanti quanti quelli incassati nelle precedenti sette gare interne disputate nel torneo.

Il Verona è andato in gol in almeno sei partite di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2022 (sette, con Igor Tudor in panchina).