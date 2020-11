Serie A, Atalanta-Verona 0-2: Juric supera Gasperini con Veloso e Zaccagni

ATALANTA-VERONA 0-2

max cristina

Nel terzo anticipo della nona giornata di Serie A, l'Atalanta di Gasperini è stata battuta in casa 0-2 dal Verona di Juric. In una partita ricca di occasioni da gol, dopo le parate di Silvestri su Zapata i gialloblù hanno trovato i contropiedi vincenti nella ripresa. Al 60' Zaccagni si è procurato il rigore poi realizzato da Veloso, poi all'83' ha trovato la prima gioia personale. Il Verona ha superato l'Atalanta in classifica a quota 15 punti. Le foto di Atalanta-Verona





















































































LA PARTITA

L'allievo supera il maestro con le armi imparate sul campo. Juric contro Gasperini non è mai una partita come le altre in Serie A; troppo simile il modo di interpretare il gioco per non metterlo a paragonare, identica l'impostazione del match fatto di pressione in avanti, spartiti recitati a memoria e tante, tantissime occasioni da gol. Questa volta Juric ha battuto Gasperini, per la prima volta in carriera e il 2-0 raccolto dal Verona al Gewiss Stadium è arrivato al termine di uno scontro senza risparmio, fatto di parate importanti di Silvestri e ripartenze fulminee dei gialloblù nella ripresa quando le fatiche di Anfield hanno fatto la loro comparsa nei muscoli e nelle idee della Dea, pericolosa sì, sempre, ma tremendamente poco lucida davanti alla porta. Con questi tre punti il Verona certifica l'ottimo inizio di campionato con il sorpasso in classifica proprio ai danni dell'Atalanta e conferma la solidità difensiva che la rende la migliore difesa del torneo.

E' finita 0-2 e nessuno può obiettare nulla, ma è altrettanto vero dire che la sfida di Bergamo avrebbe potuto avere qualsiasi esito finale senza repliche. Se è vero che l'Atalanta è calata molto nel finale è anche vero che fino all'episodio del rigore causato da Toloi su Zaccagni al 60' e realizzato da Veloso poco dopo, i nerazzurri di Gasperini hanno impegnato costantemente la retroguardia veronese, esaltando ancora una volta il momento di formaa di Silvestri, miracoloso su Zapata - e non solo - in almeno tre interventi nel momento del massimo sforzo nerazzurro al rientro dall'intervallo. Per il resto si è vista una sfida uomo su uomo, con marcature decise da Juric - come quella di Lovato (prima dell'infortunio) e Dawidowicz su Zapata, e quella a tuttocampo prima dello stesso Dawidowicz e poi di Tameze sul Papu Gomez. Le recriminazioni semmai la Dea può averle sulle occasioni sbagliate da Ilicic nel primo tempo e da Zapata nella ripresa, ma non sull'atteggiamento in campo della squadra.

Dall'altra parte il Verona ha accettato la sfida e Juric ha saputo sempre trovare la quadra anche di fronte alle avversità del campo, tradotte negli infortuni di Lovato e Ceccherini, con riassestamenti tattici da mal di testa per gli osservatori, ma tremendamente assimilati dai propri giocatori a dimostrazione di una preparazione quasi maniacale delle situazioni. Le giocate decisive sono poi arrivate nella mezzora finale sulla fascia destra, sfruttando il momento d'oro e la tecnica di Zaccagni che prima si è procurato il rigore sorprendendo Toloi alle spalle, poi con un movimento identico ma partendo da esterno di centrocampo, ha concluso alla perfezione un contropiede fulmineo del Verona, sublimato dal controllo in corsa di esterno/tacco prima del piattone all'angolino.

LE PAGELLE

Ilicic 5 - Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Cerca sempre la giocata più difficile, toccando spesso il pallone più volte del dovuto e rallentando le giocate. Nel primo tempo sbaglia un'occasione importante in area di rigore.

Zapata 5 - Fatica ad imporre la sua fisicità contro Lovato, poi va meglio quando il Verona è costretto a cambiare qualcosa in difesa. Sbaglia due occasioni in area piccola prima del gol avversario.

Toloi 5 - Meglio in fase offensiva che difensiva. La sua presenza in attacco è costante, ma lascia un vuoto alle spalle in cui si infila Zaccagni nell'azione del rigore causato.

Lovato 6,5 - Prima di alzare bandiera bianca alla mezzora controlla alla grande i movimenti di Zapata, mostrando carattere e sicurezza incredibile per un classe 2000. Sbaglia solo un intervento, ma risolve tutto con un tocco furbo a frenare il colombiano.

Silvestri 7 - Continua a Bergamo il suo momento di grazia. Interventi sopra le righe in continuazione ed efficaci su Gomez, Zapata e chiunque passi dalle sue parti.

Zaccagni 7,5 - Palla al piede è imprevedibile e manda spesso in barca il reparto arretrato della Dea. Bravo a sorprendere Toloi procurandosi il rigore realizzato da Veloso. Chiude poi la partita finalizzando un contopiede con freddezza dopo un bel controllo di tacco in corsa.

IL TABELLINO

ATALANTA-VERONA 0-2

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6 (20' st Sportiello 6); Toloi 5, Palomino 6, Djimsiti 5.5; Hateboer 5,5, Freuler 5, De Roon 5, Mojica 5 (32' st Ruggeri 5,5); Gomez 5,5 (32' st Traoré 5,5), Ilicic 5 (18' st Lammers 5); Zapata 5 (18' st Muriel 5,5). A disp.: Rossi, Sutalo, Romero, Piccini, Pessina, Diallo. All.: Gasperini 5.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 7; Dawidowicz 7, Lovato 6,5 (31' Danzi 5,5 (1' st Veloso 7)), Ceccherini 6,5 (29' st Favilli 6); Faraoni 6, Tameze 6,5, Ilic 6,5 (13' st Colley 6), Dimarco 6; Barak 6, Zaccagni 7,5; Di Carmine 6 (13' st Salcedo 6). A disp.: Berardi, Pandur, Gresele, Ilie, Amione, Udogie, Terracciano, Bertini. All.: Juric 7.

Arbitro: Massa

Marcatori: 17' st rig. Veloso, 38' st Zaccagni

Ammoniti: Toloi, Traoré (A); Ceccherini, Dawidowicz, Veloso (V)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Il Verona ha centrato contro l’Atalanta la sua 250ª vittoria in Serie A, considerando anche i successi assegnati a tavolino.

Nell'era dei tre punti a vittoria questa è solo la seconda volta che il Verona raccoglie almeno 15 punti nelle prime nove partite giocate in un campionato di Serie A (la prima nel 2013/14).

L’ultimo successo in trasferta del Verona prima di quello in casa dell’Atalanta in Serie A risaliva allo scorso gennaio (sul campo della SPAL).

Era dal 1999/2000 che il Verona non collezionava almeno 4 clean sheet nelle prime 9 giornate di Serie A.

Era dal novembre 2019 (vs Cagliari e Sampdoria) che l’Atalanta non collezionava due gare di fila in Serie A senza trovare il gol.

Primo gol su calcio di rigore in Serie A per Miguel Veloso; non aveva trasformato l'unico calciato in precedenza nel torneo (febbraio 2011 contro il Catania, quando indossava la maglia del Genoa).

Miguel Veloso ha realizzato solamente due gol subentrando dalla panchina in Serie A, entrambi contro l'Atalanta in trasferta: nell'aprile 2018 e oggi.

Primo gol in questa Serie A per Miguel Veloso; l'Atalanta è la sua vittima preferita nel torneo (tre reti totali, le due precedenti con la maglia del Genoa).

Il Verona ha colpito nove pali nella Serie A in corso (di cui due in trasferta); al momento la squadra gialloblù ne conta almeno tre più di qualsiasi altra formazione nel torneo.

Solo Udogie del Verona è più giovane di Amad Diallo tra i giocatori con almeno una presenza in questa Serie A. Il giocatore aveva già esordito nel massimo campionato nella scorsa stagione.

Miguel Veloso ha segnato un gol e servito un assist nello stesso match di Serie A per la prima volta in carriera.

Primo gol in questa Serie A per Mattia Zaccagni, il primo in trasferta nella competizione.