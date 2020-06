Serie A, Atalanta-Sassuolo 4-1: la Dea rimette in sicurezza il quarto posto

ATALANTA-SASSUOLO 4-1

L'Atalanta batte 4-1 il Sassuolo nella sfida valida per il recupero della 25esima giornata di Serie A e consolida il quarto posto in classifica. Ai Nerazzurri basta il primo tempo per regolare gli avversari, grazie alle reti di Djimsiti, Zapata e al rocambolesco autogol di Bourabia. Nella ripresa i Neroverdi provano a reagire, ma la doppietta del colombiano blinda il risultato e ricaccia la Roma a - 6. Al 92' arriva su punizione il gol della bandiera dello stesso Bourabia. Atalanta, è subito show Getty Images

LA PARTITA

L'Atalanta riparte regalando ai bergamaschi una prima e simbolicamente importantissima gioia dopo mesi di sofferenza. Nonostante gli spalti vuoti del Gewiss Stadium i tifosi della provincia italiana più duramente colpita dalla pandemia hanno potuto tornare a festeggiare la loro Dea, che ha ripreso la corsa esattamente dove l'aveva interrotta, con una vittoria in goleada. Sebbene con ritmi ben lontani da quelli di Valencia. Per gli emiliani, ultima squadra a scendere in campo prima del lockdown, una ripartenza decisamente shock.

Gasperini deve fare a meno di Ilicic per un leggero infortunio alla caviglia. Il tecnico di Grugliasco preferisce non rischiare lo sloveno e punta su Pasalic al fianco di Gomez alle spalle di Zapata. De Zerbi, un po' a sorpresa, rinuncia a Djuricic nel tridente a supporto di Caputo, optando per Defrel. L'impostazione spiccatamente offensiva si concretizza in un inizio piuttosto pimpante per i neroverdi, che appaiono più aggressivi e brillanti nelle prime fasi di gioco. Col passare dei minuti però l'Atalanta cresce, si toglie un po' di ruggine di dosso e al 16' la sblocca: sugli sviluppi di un corner Djimsiti anticipa Locatelli e con la punta del piede prende in controtempo Consigli, portando avanti i suoi. La rete carica la Dea, che al 19' raddoppia con Gomez, ma Chiffi annulla dopo una corsa al Var per un presunto (e davvero impercettibile) tocco di braccio di Gosens sul cross di Zapata. L'appuntamento col 2-0, comunque, è solo rimandato: al 31' la difesa di De Zerbi sbanda, Zapata si fionda di testa su una sponda di Gosens e brucia Consigli in uscita insaccando a porta vuota. Sulla corsia di sinistra l'Atalanta fa un po' quello che vuole: prima il colombiano centra in pieno la traversa, poi sull'ennesimo affondo di Gosens arriva il rocambolesco autogol di Bourabia, che si trascina la palla in rete per il 3-0. La reazione del Sassuolo arriva solo nel finale, con un paio di conclusioni-fotocopia di Berardi e Caputo, che si infrangono contro un attentissimo Gollini.

Nella ripresa i padroni di casa sembrano accusare un po' la stanchezza e il Sassuolo ne approfitta per tentare di riaprire la partita, ma prima un malinteso Caputo-Berardi, poi uno straordinario Gollini in uscita su Defrel negano ai neroverdi il gol che avrebbe potuto riaccendere le speranze. Speranze definitivamente affossate dalla doppietta di Zapata, che ancora di testa valorizza al meglio una punizione-gioiello di Gomez dalla sinistra. Gli ultimi 20-30 minuti, un po' per la stanchezza, un po' per il risultato ormai acquisito, si trasformano in un lento trascinarsi verso il triplice fischio, con Muriel da una parte e Muldur dall'altra unici a tentare di illuminare il gioco con qualche spunto di qualità. In pieno recupero arriva la bella punizione di Bourabia, che riscatta parzialmente l'autogol e una prestazione tutt'altro che brillante.

LE PAGELLE

GOLLINI 7 - Se il Sassuolo non rientra mai in partita l'Atalanta lo deve soprattutto a lui. Con tre uscite una più impeccabile dell'altra congela il risultato bloccando prima Berardi, poi Caputo e infine, nella ripresa, Defrel.

GOSENS 7,5 - Il lungo stop non sembra aver frenato la sua voglia di divorare la fascia sinistra. Nel primo tempo fa girare la testa alla difesa neroverde, serve a Zapata la sponda del 2-0 e propizia l'autogol di Bourabia. Si conferma una delle armi più efficaci a disposizione di Gasperini.

ZAPATA 8 - La sua doppietta non fa rimpiangere Ilicic e regala all'Atalanta la ripartenza che sognava. Atleticamente non sarà ancora al top, ma fisicamente è praticamente inavvicinabile per chiunque. I due gol di testa ne sono la conferma.

TOLJAN 4,5 - Frastornato dai continui affondi di Gosens, dal suo lato l'Atalanta fa sostanzialmente ciò che vuole. Non rientra in campo nella ripresa, bocciato da De Zerbi senza attenuanti.

BERARDI 5,5 - La generosità non gli manca, ma in una serata difficile per i suoi ha la colpa di non riuscire a riaprire la partita quando ne ha l'occasione, divorandosi davanti a Gollini il gol del possibile 3-1 sul finire del primo tempo dopo una bella imbeccata di Caputo.

MULDUR 6,5 - Entra nel secondo tempo a partita praticamente chiusa, ma è bravo ad approfittare dell'occasione per mettersi in mostra con qualche iniziativa solitaria e un paio di giocate di qualità.

IL TABELLINO

Atalanta-Sassuolo 4-1

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 7; Caldara 5,5, Djimsiti 6,5 (86' Djimsiti sv), Palomino 6; Hateboer 6,5, De Roon 6, Freuler 6 (69' Malinovsky 6), Gosens 7,5 (69' Castagne 6); Pasalic 6, Gomez 7 (88' Colley sv); Zapata 8 (69' Muriel 6,5).

Allenatore: Gasperini 7

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 5; Toljan 4,5 (46' Muldur 6,5), Marlon 5 (69' Magnani 6), Peluso 5, Kyriakopoulos 5,5; Locatelli 6 (77' Obiang sv), Bourabia 5,5; Berardi 5,5 (61' Djuricic 6), Defrel 5,5, Boga 5,5 (61' Haraslin 6); Caputo 5,5.

Allenatore: De Zerbi 5

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 16' Djimsiti (A), 31' e 66' Zapata (A), 38' aut. Bourabia (S), 92' Bourabia (S)

Ammoniti: 9' Toljan (S), 40' Pasalic (A), 45+2' Peluso (S), 65' Marlon (S), 75' Djimsiti (A), 82' Muriel (A), 91' Toloi (A)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

- L’Atalanta ha segnato 74 gol finora in campionato: dopo 26 giornate hanno fatto meglio solo cinque squadre, ultima la Fiorentina nel 1958/59.

- L'Atalanta ha segnato 37 gol in 13 partite casalinghe in questo campionato – l’unica stagione in cui i bergamaschi hanno fatto meglio in gare interne in Serie A è stata la 1949/50 (39 gol in 19 gare).

- L’Atalanta ha segnato almeno quattro gol in sette partite in questo campionato – record per i bergamaschi in una singola stagione di Serie A.

- Tra 2018/19 e 2019/20 l'Atalanta ha segnato almeno tre gol in 26 partite di campionato, almeno cinque volte in più di ogni altra squadra in Serie A.

- Duván Zapata è andato a segno in ciascuna delle sue quattro presenze di Serie A con la maglia dell’Atalanta contro il Sassuolo; complessivamente ha rifilato sette reti alla squadra neroverde, sua vittima preferita.

- L'Atalanta ha segnato nove gol su sviluppo di corner in questo campionato, più di ogni altra squadra.

- L’Atalanta ha vinto le ultime sei gare contro i neroverdi in Serie A: il Sassuolo è la prima squadra a perdere tutte le sei partite disputate nelle ultime tre stagioni contro una singola avversaria nella competizione.

- Il fantasista dell’Atalanta Alejandro Gomez ha partecipato a 12 gol contro il Sassuolo in Serie A (cinque reti e sette assist), più che contro qualsiasi altra squadra nella competizione.

- Da quando é all'Atalanta, Duván Zapata ha segnato 36 gol in Serie A, meno solo di Ronaldo e Immobile (42 ciascuno) nel periodo.