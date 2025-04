Serie A, Atalanta-Lecce 1-1: a Bergamo decisivi due rigori

LA PARTITA

Passo falso dell'Atalanta nella corsa alla Champions: in una giornata caratterizzata da tante vittorie delle rivali (Fiorentina, Juventus e Roma in attesa di Lazio e Bologna), la Dea fa 1-1 con il Lecce. La sfida del Gewiss è equilibrata e, anzi, a partire meglio sono i salentini, desiderosi di punti salvezza e di dedicare una vittoria a Graziano Fiorita. E infatti la prima grande occasione è per i pugliesi, con Rebic che manda Coulibaly solo davanti a Carnesecchi, bravissimo a mettere in angolo. Poco dopo, però, ecco l'episodio che sblocca la sfida: testa di Baschirotto e mano di Hien, con La Penna che va all'on-field review e decreta il calcio di rigore puntualmente trasformato da Karlsson. La rete subita sblocca la Dea e Pasalic conclude di sinistro in area, con Falcone bravo a respingere. L'ultima opportunità del primo tempo porta la firma di Lookman, che viene però fermato ancora dal portiere ospite.