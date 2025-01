Serie A, Atalanta-Juve 1-1: Retegui risponde a Kalulu

LE STATISTICHE

- La Juventus ha collezionato 34 punti dopo 20 partite in questo campionato di Serie A, rispetto ai 49 dello scorso allo stesso punto della stagione; la differenza di -15 è la peggiore tra le squadre presenti in entrambe le edizioni della competizione.

- L’Atalanta è rimasta imbattuta in 15 partite di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscita in precedenza nel 2019/20 (17 in quel caso).

- Thiago Motta è il secondo allenatore nella storia della Juventus a rimanere imbattuto in tutte le prime 20 gare sulla panchina dei bianconeri in Serie A, dopo Antonio Conte.

- L’Atalanta ha collezionato tre pareggi di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2017.

- La Juventus è diventata la seconda squadra a pareggiare almeno 13 delle prime 20 gare in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo l’Inter nel 2004/05 (14).

- Mateo Retegui ha segnato 20 gol in Serie A, più di ogni altro giocatore di nazionalità sportiva italiana dal suo esordio nella competizione la scorsa stagione.

- Pierre Kalulu è il terzo difensore francese che ha trovato la rete con la Juventus in Serie A, dopo Lilian Thuram (uno) e Patrice Evra (tre).

- Due delle quattro reti in Serie A di Pierre Kalulu sono arrivate nel mese di gennaio (la precedente prima di oggi nel gennaio 2023, contro la Roma).

- Delle quattro reti segnate da Pierre Kalulu in Serie A, quella di oggi è la prima arrivata su azione.

- Weston McKennie ha servito 10 assist dall’inizio della scorsa Serie A, almeno quattro in più rispetto ad ogni altro giocatore della Juventus nello stesso periodo.

- Solo Nuno Tavares (otto) ha servito più assist di Raoul Bellanova (cinque) in questa Serie A tra i difensori.