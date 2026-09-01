Serie A, Atalanta-Bologna 1-0: la decide Samardzic nel recupero

Vittoria allo scadere per l’Atalanta, 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Gli emiliani si rendono più pericolosi nel corso della gara, con Carnesecchi che deve salvare nel primo tempo su Piccoli e nella ripresa su Bernardeschi. A tempo scaduto Samardzic pesca il jolly dalla distanza, con il sinistro dell’1-0 al 96’ con la complicità di Skorupski. Sarri sale a 6 punti insieme a Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio, Tedesco ancora a 0.
LA PARTITA
Colpaccio dell’Atalanta, 1-0 al fotofinish ai danni del Bologna. Fin dalle prime battute gli emiliani sono più vivaci, con Cambiaghi che ci prova dopo otto minuti. I nerazzurri cercano di gestire un possesso più ragionato, ma faticano a creare occasioni. Poco dopo il quarto d’ora ecco la chance più nitida della partita: al 18’ colpo di testa quasi perfetto di Piccoli in area di rigore, ma Carnesecchi si fa trovare pronto. Gli uomini di Sarri non riescono a scuotersi dopo il pericolo, Raspadori viene innescato in un paio di occasioni ma non riesce ad impensierire Skorupski.
Il primo tempo si chiude senza reti, e le cose nella ripresa inizialmente non cambiano: dopo il valzer di cambi i ritmi calano ulteriormente, con tedesco che prova a gettare nella mischia Orsolini per aumentare il peso offensivo. L’esterno destro del Bologna è però sfortunato, la sua partita dura venti minuti ed è costretto subito ad uscire per via di uno stiramento. A quattro minuti dalla fine altra chance per i rossoblù: Bernardeschi si libera e fa partire il sinistro, ma ancora una volta Carnesecchi dice di no. Quando tutto lascia pensare al pareggio, ecco che arriva il jolly che vale 3 punti: al 96’ Samardzic fa partire il sinistro dalla distanza, Skorupski è in traiettoria ma il suo tocco non impedisce al pallone di entrare in porta. Vince l’Atalanta allo scadere e sale a 6 punti, Bologna beffato e fermo a quota 0.
IL TABELLINO
Atalanta-Bologna 1-0
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi 6.5; Zappacosta 6, Kossounou 6, Scalvini 6, Kolasinac 6 (dal 33’ st Bellanova sv); Gaetano 6, Pasalic 6, Ederson 5.5 (dal 23’ st Samardzic 7); De Ketelaere 5.5 (dal 10’ st Zalewski 6), Scamacca 5.5 (dal 23’ st Krstovic 5.5), Raspadori 6 (dal 10’ st Elmas 6). All. Sarri. A disp. Sportiello, Vismara, Obric, Sulemana, Cassa, Bernasconi.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5; Holm 6 (dal 27’ st Zortea 6), Helland 6, Heggem 6.5, Alhassane 6; Pobega 6 (dal 27’ st Amondarain 6), Ferguson 6.5; Bernardeschi 6.5, Odgaard 6 (dal 15’ st Orsolini sv - dal 35’ st Moro sv), Cambiaghi 5.5; Piccoli 6 (dal 15’ st Dovbyk 5.5). All. Tedesco. A disp. Pessina, Happonen, Miranda, Casale, De Silvestri, Theate, Vitik, Libra.
Arbitro: Doveri.
Marcatori: 96’ Samardzic (A).
Ammoniti: Krstovic (A); Tedesco (All. B).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
L'Atalanta ha vinto ciascuna delle prime due gare stagionali in Serie A per la quinta volta nella sua storia, dopo il 1949/50, il 1964/65, il 2008/09 e il 2020/21.
Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre nel 2004/05, la rete odierna di Lazar Samardzic al 95'05'' è la seconda più tardiva decisiva per una vittoria dell'Atalanta in Serie A dopo quella di Franco Brienza al 95'07'' contro il Milan dell'11 maggio 2014 (2-1 per la Dea in quel caso).
Il Bologna non ha trovato la rete nelle prime due gare di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2018/19 (vs SPAL e Frosinone).
Lazar Samardzic è il primo giocatore nato dal 2002 in avanti ad aver segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2021/22, sua stagione di debutto nel torneo).
Il Bologna ha perso le prime due gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2015/16 (con Delio Rossi in panchina).
L’Atalanta ha inanellato due vittorie consecutive in campionato per la prima volta dal marzo-aprile scorsi (vs Hellas Verona e Lecce in quel caso).
Il Bologna non ha trovato il successo nelle prime due gare di un campionato di Serie A in quattro delle ultime cinque edizioni del torneo (2P in quello in corso).
L’Atalanta ha ottenuto due vittorie casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (serie di cinque in quel caso).
Lazar Samardzic ha realizzato due gol contro il Bologna in Serie A, solo contro il Napoli (tre) ha fatto meglio nel torneo (due reti anche contro l’Empoli).
Marco Carnesecchi ha giocato la sua 100ª partita in Serie A con la maglia dell’Atalanta.
Emil Holm ha raggiunto le 50 presenze con il Bologna in tutte le competizioni.