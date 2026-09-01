Serie A, Atalanta-Bologna 1-0: la decide Samardzic nel recupero

Il primo tempo si chiude senza reti, e le cose nella ripresa inizialmente non cambiano: dopo il valzer di cambi i ritmi calano ulteriormente, con tedesco che prova a gettare nella mischia Orsolini per aumentare il peso offensivo. L’esterno destro del Bologna è però sfortunato, la sua partita dura venti minuti ed è costretto subito ad uscire per via di uno stiramento. A quattro minuti dalla fine altra chance per i rossoblù: Bernardeschi si libera e fa partire il sinistro, ma ancora una volta Carnesecchi dice di no. Quando tutto lascia pensare al pareggio, ecco che arriva il jolly che vale 3 punti: al 96’ Samardzic fa partire il sinistro dalla distanza, Skorupski è in traiettoria ma il suo tocco non impedisce al pallone di entrare in porta. Vince l’Atalanta allo scadere e sale a 6 punti, Bologna beffato e fermo a quota 0.