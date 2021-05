Serie A, Atalanta-Benevento 2-0: Muriel più Pasalic, la Dea sente profumo di Champions

ATALANTA-BENEVENTO 2-0

L’undici di Gasperini supera senza troppi problemi i campani con una rete per tempo ed è sempre più vicina alla qualificazione nella massima competizione europea

Nel 36esimo turno del campionato di serie A la sfida tra Atalanta e Benevento termina con il risultato di 2-0. Nel primo tempo è Muriel, al 22’, a trafiggere Montipò dopo geniale assistenza di Malinovskyi, mentre nella ripresa Pasalic (67’) sigilla il risultato, ben servito da Zapata. Con questa vittoria i bergamaschi salgono a 75 punti, secondi come il Milan. I campani restano terzultimi a 31, quattro punti meno di Spezia e Torino. Atalanta-Benevento: le foto del match













































LA PARTITA

L’attacco più prolifico della Serie A contro una delle difese maggiormente perforate, l’aria pura della Champions League contro quella torbida della zona retrocessione. Con queste premesse Atalanta e Benevento sono scese sul terreno del Gewiss Stadium per darsi battaglia, in una sfida che non ha tradito i pronostici. Come da copione, forte di una qualità complessiva impressionante, è la Dea a gestire il pallino del gioco con la prima opportunità che capita a Pessina al 7’, quando il centrocampista italiano scambia nel cuore dell’area con Muriel e scaglia un sinistro che sibila il palo della porta difesa da Montipò. Al 22’ va in scena il ballo delle punte: imbucata geniale di Malinovskyi per Muriel che anticipa il portiere in uscita ed imbuca per l’1-0. Gli uomini di Inzaghi non si perdono d’animo e pochi secondi dopo il vantaggio atalantino ci provano con Barba, ma Romero, un muro invalicabile, si immola e salva. È sempre il numero 18 ucraino, ormai uomo imprescindibile di Gasperini, a toccare i palloni più pericolosi per i suoi, pur sotto una pioggia scrosciante che sul finire della prima frazione si abbatte su Bergamo.

Nel secondo tempo, si riparte con lo stesso schema: Atalanta a dirigere le operazioni, Benevento a rintuzzare per tentare qualche rarissima sortita offensiva. Al 49’ è ancora Muriel a scoccare un fendente dalla distanza, ma senza fortuna. Le occasioni latitano, fino al 67’ quando Zapata appoggia al centro dell’area per Pasalic, subentrato a Pessina, che si inserisce con precisione e fredda Montipò da due passi. All’81 arriva il cartellino rosso per Caldirola, ammonito solo due minuti prima, che lascia così i suoi in dieci. Il destino della sfida non cambia: l’Atalanta vede la Champions ad un passo, il Benevento rischia sempre di più di salutare la serie A.

LE PAGELLE

Muriel 7 - Solito implacabile cecchino, banchetta tra le macerie della difesa campana e continua a far aggiornare il pallottoliere: sono 22 le reti stagionali in serie A.

Malinovskyi 6,5 – Quando tocca la palla, si accende la luce. Suo l’assist per Muriel nel primo tempo, sue le giocate decisive che creano scompiglio tra gli avversari.

Romero 6,5 – Un’altra prestazione difensiva attenta, arcigna, determinata. Dalle sue parti non si passa, né con le buone né con le cattive.

Viola 5,5 – I calci piazzati sono tutti suoi, ma la scintilla non arriva nemmeno da quelli. Tenta di far giostrare il Benevento al meglio, ma di fronte alla qualità della Dea c’è poco da fare.

Glik 6,5 – Da terra, di testa, in corsa, da fermo. Cerca in tutti i modi di alzare le barricate per fermare l’attacco atomico dell’Atalanta e spesso ci riesce. Encomiabile.

Gaich 5 – Scelto da Inzaghi per portare peso in attacco, non si vede assolutamente mai. In pratica, un ectoplasma.

IL TABELLINO

ATALANTA – BENEVENTO 2-0

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini 6; Hateboer 6, Romero 6,5, Palomino 6, Gosens 5,5 (14’ st Djimsiti 6); Freuler 6,5, De Roon 6; Malinovskyi 6,5 (14’ st Ilicic 6), Muriel 7 (21’ st Miranchuk 6), Pessina 6 (14’ st Pasalic 6,5); Zapata 6 (44’ st Lammers sv). A disp.: Rossi, Sportiello, Caldara, Kovalenko, Maehle, Ruggeri, Sutalo. All.: Gasperini 6,5

BENEVENTO (3-5-2): Montipò 6; Tuia 6, Glik 6,5, Caldirola 5; Barba 6 (27’ st Letizia 6), Dabo 5 (40’ st Tello sv), Viola 5,5 (13’ st Ionita 5,5), Hetemaj 6 (27’ st Depaoli 5,5), Improta 5; Gaich 5 (13’ st Caprari 5,5), Lapadula 5. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Diambo, Di Serio, R. Insigne, Pastina, Sanogo. All.: F. Inzaghi 5,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 22’ Muriel (A), 23’ st Pasalic (A)

Ammoniti: Tuia (B), De Roon (A), Barba (B), Ionita (B), Caldirola (B), Ilicic (A)

Espulsi: Caldirola (B) all’82’ per doppia ammonizione

LE STATISTICHE

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime 7 partite casalinghe in campionato: ci era riuscita solo tre volte nella sua storia in Serie A (ottobre 1948, marzo 1968 e luglio 2020).

Nelle ultime 8 giornate il Benevento ha raccolto appena 2 punti: solo il Parma (1 punto) ha fatto peggio nel parziale.

L’Atalanta è la squadra che ha conquistato più punti nel giorne di ritorno (123) in Serie A nelle ultime tre stagioni.

Luis Muriel ha partecipato attivamente a 22 gol nel 2021 in Serie A (15 reti, 7 assist): solo Messi (30 partecipazioni) e Lewandowski (25) hanno fatto meglio del colombiano in questo anno solare nei top-5 campionati europei.

Luis Muriel ha segnato 22 gol in questa Serie A, solo 2 giocatori hanno fatto meglio in un singolo massimo campionato con la maglia dell’Atalanta: l’attuale allenatore del Benevento Filippo Inzaghi (24 nel 1996/97) e Duván Zapata (23 nel 2018/19).

Luis Muriel ha partecipato a 50 gol in Serie A con la maglia dell'Atalanta (40 reti e 10 assist): dal 2019/20 ad oggi solo Immobile, Ronaldo e Lukaku hanno fatto meglio nel massimo campionato.

11 assist per Ruslan Malinovskyi in questo campionato: nessun giocatore ne conta di piú (11 anche Lukaku).

Luis Muriel é il giocatore che ha partecipato a piú gol in Serie A nel 2021: 22, grazie a 15 reti e 7 assist.

Da inizio aprile Ruslan Malinovskyi ha fornito 7 assist in Serie A, piú di qualsiasi altro giocatore dei top-5 campionati europei.

Tra i centrocampisti che hanno segnato almeno 5 gol in questo campionato, solo Viola del Benevento (17 gare) conta meno presenze di Pasalic (23).

Tutti gli ultimi 11 gol di Pasalic in questo campionato sono arrivati in casa, gli ultimi due su assist di Zapata.

Otto assist per Duvan Zapata in questo campionato: é un suo primato personale ih una singola stagione di Serie A.