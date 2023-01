Serie A, gli arbitri: il big match Napoli-Juve a Doveri, Orsato per Lecce-Milan

© Getty Images

Sarà Daniele Doveri a dirigere Napoli-Juventus, sfida scudetto e big-match della 18ª giornata di serie A, in programma venerdì sera al Maradona. Con il fischietto della sezione di Roma 1 ci saranno gli assistenti Costanzo e Passeri, il quarto ufficiale Chiffi e gli arbitri Var Mariani e Piccinini. Lecce-Milan è stata affidata a Orsato, Inter-Verona a Fabbri. Come da previsione, non figura nelle designazioni di Serie A e B l'arbitro di Monza-Inter, Juan Luca Sacchi, fermato dopo il grave errore su Acerbi