Serie A, gli arbitri della 24esima giornata: a Chiffi il derby della Mole

© Getty Images

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 24esima giornata di Serie A: il derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma martedì alle 20.45, sarà diretto da Daniele Chiffi, mentre l'altro big match del weekend, Milan-Atalanta, è stato affidato a Maurizio Mariani. Il Napoli capolista, di scena a Empoli, verrà arbitrato da Ayroldi, per Bologna-Inter, invece, scelto Orsato.