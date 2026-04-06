Napoli-Milan per eleggere l'anti Inter, Juve e Como per la Champions: Pasquetta di verdetti pesanti in Serie A
I nerazzurri tentano l'allungo, ma oggi può cambiare tutto: riflettori puntati sul Maradona e sui risultati di Fabregas e Spalletti in ottica corsa al quarto posto
La Serie A non si ferma nemmeno a Pasquetta. E dopo il roboante 5-2 dell’Inter sulla Roma, le partite di oggi, lunedì 6 aprile 2026, assumono ancora più peso: Udinese-Como, Juventus-Genoa, Lecce-Atalanta e Napoli-Milan diventano decisive o quasi sia in ottica scudetto che per la corsa alla Champions League.
Udinese-Como
Si parte alle 12:30 da Udine dove i friulani accolgono il Como di Cesc Fabregas. I lariani al momento sono soli al quarto posto e, con una vittoria sull'Udinese, potrebbero prendere ulteriore margine sulla sesta (in attesa di vedere cosa fa la Juventus, quinta in classifica e prima rivale per il quarto posto), posizione attualmente occupata dalla Roma, sconfitta a Milano dall'Inter, e blindare o quasi la partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione. Per Nico Paz e compagni però sarà tutt'altro che una passeggiata: è vero che gli uomini di Runjaic hanno ancora poco da chiedere a questo campionato, ma davanti al pubblico di casa venderanno cara la pelle.
Lecce-Atalanta
Alle 15 al via del Mare di Lecce gli uomini di Eusebio di Francesco cercano punti cruciali per la lotta salvezza. A Pasqua la Cremonese è caduta in casa contro il Bologna, offrendo la possibilità ai salentini oggi di staccarli e lasciarli al terzultimo posto in solitaria. Per farlo però servirà un risultato positivo contro l'Atalanta di Raffaele Palladino, tutt'altro che un'impresa semplice. Anche perché la Dea con tre punti si rifarebbe sotto alla zona Europa: vincendo a Lecce i bergamaschi salirebbero a 53 punti, a una sola lunghezza dalla Roma sesta.
Juventus-Genoa
Alle 18 la Juventus ospita il Genoa. Una partita che i bianconeri giocheranno conoscendo già il risultato maturato a Udine tra Udinese e Como. In ogni caso, per Spalletti e i suoi non ci sono molte alternative: serve una vittoria per rimanere in scia, o magari accorciare, su Fabregas che, al momento, occupa il quarto posto in solitaria con tre lunghezze di vantaggio. I successi di Torino e Fiorentina mettono pressione al Grifone: gli uomini di De Rossi possono contare ancora su un buon margine (+6) sul terzultimo posto, occupato dalla Cremonese a 27 punti. Per avere la certezza della salvezza manca ancora qualche punticino: chissà che non possa arrivare già oggi.
Napoli-Milan
Il piatto forte di giornata però è in programma alle 20:45 al Maradona quando Napoli e Milan si daranno battaglia. Un big match molto atteso che potrebbe avere un peso rilevante sulle sorti di questa Serie A: chi vincerà si candiderà al ruolo di anti-Inter nella corsa al tricolore, dando un segnale forte al campionato. I nerazzurri guardano dunque interessati alla sfida del Maradona sperando chiaramente in un pareggio che farebbe guadagnare due punti su entrambe le inseguitrici. Lo scontro tra Conte e Allegri, oltre al ruolo di rivale dei nerazzurri, vale anche il secondo posto in classifica.