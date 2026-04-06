Napoli-Milan per eleggere l'anti Inter, Juve e Como per la Champions: Pasquetta di verdetti pesanti in Serie A

Si parte alle 12:30 da Udine dove i friulani accolgono il Como di Cesc Fabregas. I lariani al momento sono soli al quarto posto e, con una vittoria sull'Udinese, potrebbero prendere ulteriore margine sulla sesta (in attesa di vedere cosa fa la Juventus, quinta in classifica e prima rivale per il quarto posto), posizione attualmente occupata dalla Roma, sconfitta a Milano dall'Inter, e blindare o quasi la partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione. Per Nico Paz e compagni però sarà tutt'altro che una passeggiata: è vero che gli uomini di Runjaic hanno ancora poco da chiedere a questo campionato, ma davanti al pubblico di casa venderanno cara la pelle.