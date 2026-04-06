Le pagelle di Piantanida: Lautaro mancava come il Mondiale all'Italia, Bastoni "Effetto Waterloo"
Ndicka "diverte la faccia", Barella si prepara un Espresso Bomb e Thuram per una volta senza molti commenti da faredi Frank Piantanida
LAUTARO 9
Il Mondiale all’Italia, 12 anni. La Luna all’uomo, 53 anni. Un concerto di Mina in Italia, 48 anni. L’Oscar ad un film italiano come miglior pellicola internazionale, 12 anni. Il passaggio della cometa Halley, 30 anni. Bene, sono tutte cose che mancano molto meno di quanto manchi il capitano nerazzurro alla propria squadra quando è fuori per infortunio. Quando ha segnato in questa stagione l’Inter ha sempre vinto.
BARELLA 7,5
Dopo una stagione decaffeinata apre anche lui una nota rivista di cucina che consiglia l'Espresso Bomb. In pratica un caffè espresso mescolato con acqua frizzante, acqua tonica o - in alternativa - naturale, un po' di sale, più idratante e stimolante di quello classico. Ha cambiato la tazzina e si vede.
NDICKA 3
Vi dirò, vi dirò, vi dirò chi è stato il peggiore in campo usando una frasetta in romagnolo che rende molto bene l’idea: quando i giocatori dell’Inter passano dalle sue parti “si divertono la faccia”. Vi dirò, vi dirò che calza a pennello
BASTONI 6
L’Effetto Waterloo è un fenomeno virale degli studenti universitari iscritti a ingegneria che si fanno una foto da matricole al primo anno e una foto al quinto anno, testimoniando l’invecchiamento visivo. Da quest’anno nel calcio battezziamo l’Effetto Bastoni con tutte quelle ha combinato e passato, ma forse il ciclo è finito.
GASPERINI 2
Dieci sconfitte di fila contro l’Inter. Ultima vittoria 11 novembre 2018. 6 punti fatti su 33 a disposizione con Inter, Milan, Napoli, Como, Juventus e Atalanta. Vado avanti? No.
THURAM 8
È il voto senza commento di Inter-Roma.