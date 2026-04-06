Le pagelle di Piantanida: Lautaro mancava come il Mondiale all'Italia, Bastoni "Effetto Waterloo"

L’Effetto Waterloo è un fenomeno virale degli studenti universitari iscritti a ingegneria che si fanno una foto da matricole al primo anno e una foto al quinto anno, testimoniando l’invecchiamento visivo. Da quest’anno nel calcio battezziamo l’Effetto Bastoni con tutte quelle ha combinato e passato, ma forse il ciclo è finito.