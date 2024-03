Serie A 2024/25 al via il 17 agosto, dopo tre giornate lo stop per le Nazionali

© Getty Images

La Serie A 2024/25 scatterà sabato 17 agosto con la prima giornata. Ad annunciarlo il responsabile delle competizioni della Lega, Andrea Butti, a Telelombardia. Dopo tre giornate è prevista la prima sosta per le Nazionali per le gare di Nations League, che partirà il 5 settembre. Dopo la quarta giornata del 14-15 settembre prenderà il via la nuova Champions League su tre giorni, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19. Il sorteggio di Champions è previsto per venerdì 30 agosto.