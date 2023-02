Serie A, Sassuolo-Napoli 0-2: Spalletti vola a +18 con Kvaratskhelia e Osimhen

SASSUOLO-NAPOLI 0-2

Due reti nel primo tempo bastano agli azzurri per la settima vittoria di fila, capolista a +18 sull'Inter

Il Napoli ha battuto 2-0 il Sassuolo nella 23a giornata di Serie A continuando la propria cavalcata in classifica e salendo a +18 sull'Inter. Al Mapei Stadium non c'è stata storia con il vantaggio della squadra di Spalletti già al 12' con Kvaratskhelia al termine di un'azione personale iniziata a metà campo. Al palo di Laurienté ha risposto con la stessa moneta Osimhen al 26', ma poco dopo il nigeriano si è inventato il raddoppio beffando Consigli sul primo palo. Annullata la rete di Laurienté che avrebbe riaperto il match per il Sassuolo, nella ripresa solo l'imprecisione di Osimhen non ha cambiato il punteggio. Per il Napoli settimo successo consecutivo.

LA PARTITA

"La capolista se ne va" intonano i tantissimi tifosi del Napoli che, seppur col settore ospiti chiuso, hanno invaso il Mapei Stadium. Quella però non è più una notizia perché lassù la squadra di Spalletti è scappata via ormai da tempo. Semmai la riconferma è che la macchina azzurra non ha alcuna intenzione di fermarsi e anche in casa del Sassuolo, che qualche grattacapo l'ha pure creato, ha conquistato i tre punti segnando due gol (che sarebbero potuti essere di più) e dando spettacolo. Il 2-0 porta il Napoli a quota 62 punti, +18 sull'Inter, con la settima vittoria consecutiva nel segno di Kvaratskhelia, Osimhen e il collettivo tutto.

Nemmeno i pensieri da Champions all'orizzonte hanno fatto sbandare Luciano Spalletti che, anzi, ha mandato un chiaro segnale a tutti schierando praticamente la formazione dei titolarissimi. Dentro solo Olivera e Politano oltre a Elmas rispetto al 3-0 contro la Cremonese e spazio a tutti i fuoriclasse, legittimando la concentrazione assoluta su una trasferta delicata. Partita affrontata con un'aggressività fuori dal comune già dai primi minuti, schiacciando il Sassuolo nella propria metà campo giocando a due tocchi e muovendo il pallone velocemente, sbloccando il match al 12' con una giocata di Kvaratskhelia che, partita da centrocampo palla al piede, ha saltato Lopez, evitato Laurienté e infilato Erlic al limite dell'area per l'1-0 con una naturalezza al limite del paranormale.

Il georgiano però non è l'unica forza della natura del Napoli, ormai l'hanno capito tutti. Graziato dal palo pochi secondi dopo il vantaggio colpito da Laurienté dopo aver superato Di Lorenzo, al Mapei Stadium è andato in scena lo spettacolo di Osimhen in tutta la sua forza fisica. Al 26' dopo aver superato Ruan ha colpito un palo clamoroso col sinistro, poi poco dopo ha capitalizzato un rilancio di Rrahmani portando a spasso tanto Ruan quanto Erlic infilando un incredulo Consigli sul suo palo da posizione defilata. Un gol importante che lo rendono addirittura meglio di Higuain come bomber azzurro, alla settima partita di fila con gol in Serie A.

Prima dell'intervallo c'è stato il tempo per un gol annullato a Laurienté per fuorigioco attivo di Defrel, mentre nella ripresa è stato ancora Osimhen a prendersi la scena sfiorando la doppietta con almeno tre occasioni nitide, per un totale di nove conclusioni verso la porta del Sassuolo. I cambi della seconda parte della gara non hanno cambiato di molto gli equilibri in campo, il Sassuolo ci ha provato nel finale con Pinamonti e Ceide ma senza impensierire Meret che è tornato a casa con l'ennesimo clean sheet stagionale e un canto incessante alle sue spalle... "la capolista se ne va, la capolista se ne va". La capolista se n'é andata.

LE PAGELLE

Kvaratskhelia 7,5 - Eccola la doppia cifra, sono 10 gol e il conto è in pieno aggiornamento. Fa sembrare facile una rete che facile non è, partendo da centrocampo seminando avversari e mantenendo la freddezza di piazzare la palla all'angolino. Tutto questo oltre al solito apporto tecnico di strappi e assist partendo da sinistra.

Osimhen 7,5 - In altri tempi avremmo usato termini più roboanti, limitiamoci a definirlo una forza della natura. Si porta a spasso più volte i due centrali del Sassuolo e dopo aver colpito un palo clamoroso, si inventa la rete dal nulla. É il primo attaccante del Napoli ad andare in gol in sette partite di fila nell'era dei tre punti a vittoria, meglio anche del miglior Higuain azzurro.

Anguissa 5,5 - Vogliamo trovare un pelo nell'uovo nella prova del Napoli? Ecco, il centrocampista per tutto il primo tempo gioca con un atteggiamento meno concentrato del solito attirando su di sé i rimproveri di Spalletti. Non si può avere tutto, e comunque non fa danni.

Erlic 4,5 - Serataccia da mal di testa puro. Prima si porta Kvaratskhelia fino al limite dell'area facendosi infilare sotto le gambe la palla del primo gol del Napoli, poi Osimhen se lo mette in tasca per il raddoppio.

Laurienté 6 - Il palo subito dopo lo svantaggio grida vendetta, poi il gol l'avrebbe trovato ma gli viene tolto per un intervento di Defrel in fuorigioco. Sicuramente il più attivo e pericoloso del Sassuolo, capace di mettere in difficoltà anche un giocatore solido come Di Lorenzo.

IL TABELLINO

SASSUOLO-NAPOLI 0-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli 5,5; Zortea 5,5, Erlic 4,5, Ruan 5, Rogerio 5,5; Frattesi 6 (40' st Alvarez sv), Lopez 5,5 (40' st Obiang sv), Henrique 5,5 (33' st Ceide 6); Bajrami 5 (33' st Thorstvedt sv), Defrel 5,5 (12' st Pinamonti 5,5), Laurienté 6. A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Muldur, Harroui, Berardi, D'andrea. All.: Dionisi 5,5.

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Kim 6,5, Olivera 6,5; Anguissa 5,5 (33' st Ndombélé sv), Lobotka 6,5, Elmas 6 (39' st Zerbin sv); Politano 6 (13' st Zielinski 6), Osimhen 7,5 (39' st Simeone sv), Kvaratskhelia 7,5 (33' st Lozano sv). A disp.: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Mario Rui, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zedadka, Gaetano. All.: Spalletti 7,5.

Arbitro: Colombo

Marcatori: 12' Kvaratskhelia, 33' Osimhen

Ammoniti: Laurienté, Lopez (S); Elmas, Zielinski (N)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• Con il successo di stasera, il terzo negli ultimi tre confronti diretti, salgono a cinque i risultati utili consecutivi ottenuti dal Napoli contro il Sassuolo in Serie A (3V, 2N) – Nel parziale i partenopei hanno segnato 17 gol, per una media di 3.4 reti a partita.

• Con i due gol realizzati contro il Sassuolo il Napoli ha toccato quota 56 reti in campionato, superando il proprio record di marcature all’attivo a dopo 23 gare stagionali in Serie A (55 nella stagione 2016/17).

• Il Napoli ha subito appena 15 gol dopo 23 giornate di campionato: l’unica altra squadra capace di incassare così poche reti a questo punto della stagione in Serie A è stata la Juventus nella stagione 2017/18.

• Quarta trasferta consecutiva in Serie A senza subire gol per il Napoli, striscia più lunga di clean sheet esterni per i partenopei dal marzo 2018 (serie di cinque nella circostanza).

• Il Sassuolo ha incassato almeno due gol in sei delle otto partite disputate in Serie A nel 2023 – Nessuna squadra ne conta di più nei top 5 campionati europei (sei anche il Troyes).

• Il Sassuolo ha subito 19 gol nel primo tempo dopo 23 giornate: solo Salernitana (24) e Cremonese (20) ne contano di più in questa stagione di Serie A.

• Khvicha Kvaratskhelia (22 anni e 5 giorni) è il 3° giocatore più giovane nella storia del Napoli a tagliare il traguardo dei 10 gol in una singola stagione di Serie A, dopo Attila Sallustro (21 anni e 154 giorni) e Carlo Buscaglia (21 anni e 150 giorni), entrambi in precedenza nel 1929/30.

• Victor Osimhen è diventato il primo giocatore del Napoli nell’era dei tre punti a vittoria a trovare il gol per sette partite di fila in Serie A.

• Da inizio 2023 soltanto Victor Osimhen (10) ha preso parte a più reti di Khvicha Kvaratskhelia (otto) nei top 5 campionati europei.

• Nessun giocatore del Sassuolo ha ingaggiato più duelli di Nadir Zortea (11) contro il Napoli – Il terzino è anche il giocatore neroverde che ne ha vinti di più (sei).