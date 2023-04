Roma-Milan vale doppio: il posto Champions passa anche dall'Olimpico

L'ANTICIPO DELLE 18

Mourinho e Pioli sono appaiati al quarto posto, un passo falso potrebbe costare caro

La Juve è avanti 3 punti, la Lazio 5, l'Inter sotto di 2 e l'Atalanta di 4. Roma-Milan, qualora ci fosse bisogno di dare un po' di sale a una partita sempre intrigante, ha un valore enorme in chiave Europa che conta. Certo, i più ottimisti tra i tifosi delle due squadre possono pensare di arrivarci anche vincendo l'Europa League o l'attuale edizione della Champions ma, visto che i trofei prima bisogna alzarli, è sempre meglio portarsi avanti in campionato.

Dalla partita d'andata è iniziato il periodo nero del Milan. Il gol del pareggio giallorosso nel finale di San Siro è stato un colpo difficile da digerire per i campioni d'Italia in carica che, da quel momento, hanno passato una serie di settimane da incubo. La forza di Pioli è stata quella di risollevare la squadra, passando anche da un cambio di sistema di gioco, fino a ritrovare le certezze degli ultimi anni che hanno portato i rossoneri alle semifinali di Champions. Dall'altra parte, il pari di Milano, ha dato alla Roma la forza mentale di entrare in piena corsa per un posto nella più prestigiosa coppa continentale e ad arrivare fino al penultimo atto dell'Europa League. La sconfitta di Bergamo, però, non permette a Mourinho di fare troppi calcoli, anche se è lecito aspettarsi una partita d'attesa da parte dei giallorossi, abituati a gestire lunghe fasi difensive.

Mourinho ha un Dybala a mezzo servizio, che partirà dalla panchina, così come Abraham. Belotti sembra sicuro del posto da titolare al centro dell'attacco con Pellegrini ed El Shaarawy alle sue spalle, supportati da un centrocampo di sostanza come quello formato dalla coppia Cristante-Matic. Pioli si affida a quella che è ormai diventata la formazione tipo, con Krunic e Tonali davanti ai 4 difensori, Bennacer sulla trequarti affiancato da Diaz e Leao sugli esterni, alle spalle di Giroud. Non sarà una partita da dentro o fuori ma possiamo sbilanciarci dicendo che le assomiglia molto.