Roma-Lazio: sequestrati coltelli e mazze prima del derby, Daspo a ultrà biancoceleste

Sequestrati coltelli, lance, spranghe e bombe carta a entrambi i gruppi ultras nei servizi preventivi in vista del derby tra Roma e Lazio. Durante le attività di bonifica sono stati trovati e sequestrati - su entrambi i fronti delle tifoserie ultras - numerosi oggetti atti a offendere e contundenti. Tra questi aste in plastica modificate con punte metalliche taglienti, coltelli da cucina, mazze da baseball, mazze di legno, alcune delle quali anche abbinate a botti a elevato potenziale. Numerosi sono anche i coltelli che sono stati trovati all'interno di alcune aiuole, in particolare nell'area nord dello stadio. Durante le fasi di accesso della tifoseria laziale all'interno dello stadio per l'allestimento della coreografia nel settore curva Nord, un 20enne supporter della Lazio è stato trovato in possesso di un cacciavite e un altro oggetto atto a offendere: è stato denunciato e sottoposto a Daspo.