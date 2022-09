Ranieri: "Mou è unico, all'Inter sono stato rovinato da Thiago Motta" 

IL DOPPIO EX

Ha allenato giallorossi e nerazzurri e ha raccontato a modo suo la prossima sfida di San Siro

© Getty Images Manca sempre meno a Inter-Roma e l'attesa si fa sempre più concitata. A poche ore dal fischio d'inizio del big match dell'ottavo turno di campionato, l'ex allenatore di entrambe le squadre Claudio Ranieri ha parlato di José Mourinho, l'altro doppio ex: "È un galvanizzatore unico. Oggi è più riflessivo, consapevole e perfettamente aderente al progetto dei Friedkin", ha detto al Corriere dello Sport. Poi ha aggiunto: "José gioca per vincere, la sua carriera è segnata da successi straordinari. Tuttavia, sa bene che in questa fase della Roma ci sono gli ostacoli, i limiti imposti dal Fair Play Finanziario".

E in merito al rapporto con l'allenatore giallorosso, le parole di Ranieri sono d'affetto: "Ora è un grande amico e fu molto carino quando il Leicester mi esonerò. Ricordo che si presentò in conferenza stampa con la tuta che portava le mie iniziali e quel giorno disse che avevo scritto la storia più bella di sempre". Il tecnico, originario del quartiere Testaccio, ha continuato il suo tuffo nel passato ricordando anche lo sfortunato periodo sulla panchina dell’Inter, ai tempi di Moratti. "A Milano io pagai l’addio di Thiago Motta quando decise di andare al Psg. Eravamo d’accordo che sarebbe partito a fine stagione, ma lui cambiò idea e fece pressione sul presidente che lo accontentò. Senza Thiago saltarono gli equilibri in campo, come un orologio nel quale si inceppa un singolo elemento e l’intero meccanismo ne risente“, ha raccontato l'ex tecnico.

Poi, con uno sguardo all'intero campionato, Ranieri ha concluso: “A decidere è sempre la qualità dei giocatori, la materia prima. La costruzione da dietro la odio. Ammiro Klopp. Il Napoli è da titolo. Raspadori e Kvaratskhelia? Entusiasmanti“.