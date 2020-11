Pioggia e allagamenti a Crotone: a rischio la gara con la Lazio

Da ieri sera la Calabria è stretta nella morsa del maltempo, Crotone è messo in ginocchio da piogge e allagamenti e le condizioni meteo sembrano non essere in miglioramento. Per questo motivo la gara contro la Lazio, in programma alle 15 allo stadio Scida, al momento è a forte rischio rinvio. Oltre alla pioggia, è previsto anche forte vento con raffiche oltre i 40 chilometri orari che mette in serio pericolo il match. Oggi le due squadre proveranno a scendere in campo per testare le condizioni del terreno di gioco, ma solo un buon drenaggio potrà garantire la disputa della sfida.