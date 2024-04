Il Derby di Torino arriva al Parlamento Europeo: "Juve me..a, forza Toro"

Il deputato irlandese Mick Wallace ha preso il derby della Mole un po' troppo a cuore tanto che, durante un intervento al Parlamento Europeo, ha pronunciato la frase: "In bocca al lupo al Toro sabato per il derby contro la Juventus, Juve me..a e forza Toro" con tanto di maglia granata. Wallace, noto tifoso del Torino, anche nel 2021 si era presentato in aula con la maglia della squadra piemontese festeggiando la vittoria in rimonta sul Sassuolo "proprio nel giorno di San Patrizio, protettore dell'Irlanda".