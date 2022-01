Orsato arbitra Milan-Juventus, Di Bello al Var

Sarà Orsato l'arbitro di Milan-Juventus, big match della 23.a giornata di Serie A e in programma domenica alle 20.45. Di Bello al Var. Inter-Venezia (sabato ore 18 ma a rischio per un focolaio Covid nella squadra lagunare) è stata affidata a Marchetti, con Mazzoleni al Var. Lazio-Atalanta (sabato ore 20.45) verrà diretta da Sozza, Napoli-Salernitana (domenica ore 15 ma anche in questo caso match in bilico per i casi di positività tra i granata) da Pairetto. Niente Serie A per l'arbitro Serra dopo il clamoroso errore in Milan-Spezia: sarà Var in Brescia-Ternana in Serie B.