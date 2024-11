Non solo Atalanta: anche Fiorentina e Lazio possono sognare in grande

Anche Palladino ha variato in corsa il suo sistema di gioco, rinunciando ai tre difensori e ai due trequartisti stile Monza, per passare a un 4-2-3-1 molto particolare, che non disdegna la ricerca della profondità già dai difensori (vedi gol di Kean a Torino). I centrali davanti alla difesa sanno contrastare concedendo poche azioni pulite agli avversari. Trovata la quadra con Cataldi e Adli, Palladino ha saputo far fronte alle assenze potendo contare su Richardson, Mandragora o Bove. La formazione tipo, comunque, prevede l'ex romanista sulla trequarti sinistra con Colpani dall'altra parte. In pratica due centrocampisti adattati a esterni con la possibilità di entrare dentro il campo in fase offensiva e dare un contributo notevole in quella difensiva (si spiegano anche così i pochi gol presi). Senza l'apporto di Gudmundsson, e aspettando il suo ritorno, c'è Beltran a dare supporto al rinato Kean. L'ex juventino è l'arma in più che consente la ricerca della profondità diretta o lo sfruttamento della sua capacità di difendere palla e permettere gli inserimenti di chi arriva da dietro. In più, Palladino può variare a partita in corso, dando un maggiore impulso offensivo alla sua squadra, soprattutto sulle fasce, mandando in campo Kouamé, Ikoné o Sottil.