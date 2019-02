Napoli, scherzo hot di Mertens: Gagliolo non la prende bene

25/02/2019

E’ un Dries Mertens in versione hot quello che è andato in scena al Tardini in occasione di Parma-Napoli. Il belga ha approfittato di una punizione in favore dei partenopei per disturbare Gagliolo mentre si sistemava in barriera: tocco al lato B del difensore che non la prende bene e invita il napoletano a smetterla. Mertens, per nulla spaventato, se la ride prima di vedere il suo compagno di squadra Milik realizzare la punizione con una battuta magistrale.