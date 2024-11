Napoli e Atalanta promettono spettacolo: Lukaku sfida Retegui con vista scudetto

Napoli-Atalanta è una sfida scudetto. Lo dice la classifica, ma né Conte né Gasperini lo ammettono davanti alle telecamere. Vincenti ma allo stesso tempo ruvidi, i due ex Juventus si ritroveranno contro al Maradona (ore 12,30) in un match che si annuncia spettacolare. Lukaku vs Retegui, Kvaratskhelia vs Lookman: i duelli saranno moltissimi. A distanza e non. Separate da sei punti in classifica, entrambe le squadre vogliono continuare a marciare dopo un ottimo inizio di stagione. La qualificazione alla Champions è il primo obiettivo stagionale da ambo le parti. Ma da gare come quelle odierne passa un sogno chiamato Tricolore.