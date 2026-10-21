Il Napoli che ha ritrovato le sue stelle ora ha due problemi: la fase difensiva e la tenuta atletica

Resta un punto interrogativo sul Napoli ed è la difesa. Sui tre gol preso dal Bodo ci sono responsabilità sia individuali che collettive, c'è qualche dormita con conseguenti ritardi nelle chiusure. Non sembra un problema di difesa a tre o difesa a quattro, si tratta proprio di risistemare tutta la fase di non possesso per evitare sbandamenti come quelli che si sono visti contro il Bodo. Bisogna anche dire che non sempre il centrocampo ha protetto il reparto arretrato, ma se si fossero evitate certe disattenzioni, la vittoria sarebbe stata più netta e tonificante. L'altro allarme riguarda la tenuta atletica. Nella parte centrale del secondo tempo, la squadra era nettamente in difficoltà, ha lasciato l'iniziativa agli avversari. C'è da lavorare, ma intanto Allegri ha preso tre punti, ha ritrovato un gioco offensivo convincente, si è goduto alcuni giocatori ritrovati. C'è di peggio nella vita.