Roma, ora testa al Napoli. E Gasp si gode la sua coop

C'è anche l'altra faccia della medaglia: l'infortunio muscolare che costringe Lorenzo Pellegrini a lasciare il campo a inizio della ripresa. Un peccato perché il capitano aveva fatto una grande partita, sul fianco sinistro, in coppia con Wesley: da una sua punizione (perdipiù con fallo conquistato) è arrivato il gol dell'1-0 di Hermoso e da una sua brillante intuizione (imbucata per Malen) è arrivato il raddoppio di Molina.