Milan-Lazio, la moviola: l'analisi sull'espulsione di Pavlovic e il rigore su Isaksen

Al 67' arriva il cartellino rosso per Pavlovic, intervento nettamente falloso su Isaksen che si invola verso la parte esterna dell'area milanista e con Theo Hernandez teoricamente in linea per chiudere la traiettoria verso Maignan. Manganiello potrebbe aver dunque deciso l'espulsione per grave fallo di gioco visto che non paiono esserci gli estremi per un DOGSO.