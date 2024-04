Serie A, il giorno di Milan-Inter: gli aggiornamenti sul derby in diretta

la grande attesa

TEMPO REALE

Alle 20.45 a San Siro il 239° derby di Milano: se l'Inter vince, conquista scudetto e seconda stella. Il Milan cercherà di rinviare la festa dei cugini

Il grande giorno è arrivato: il derby Milan-Inter di questa sera, alle 20.45, può decidere lo scudetto della Serie A 2024/25. Con i tre punti, i nerazzurri vincerebbero il ventesimo titolo conquistando anche la seconda stella, in caso di successo rossonero o di un pareggio sarebbe tutto rimandato di - almeno - una settimana. Seguiamo insieme l'avvicinamento al derby in tempo reale con tutte le notizie live e in diretta.

MILAN-INTER, LE INIZIATIVE DEL TIFO ORGANIZZATO

Se i tifosi dell'Inter mostreranno una sciarpa celebrativa a inizio ripresa in onore dei 55 anni della curva Nord, i sostenitori del Milan non stanno a guardare. La Curva Sud infatti ha annunciato che verrà distribuita una fanzine "straordinaria" in tutto lo stadio, oltre a un adesivo definito "particolare" per tappezzare la città meneghina.

INTER, RIFINITURA TERMINATA AD APPIANO

Pochi minuti fa l'Inter ha concluso la consueta rifinitura al centro sportivo in vista del derby di questa sera. Nessuna novità di spicco: confermata la formazione con le indicazioni già circolate alla vigilia.

CARDINALE, SUMMIT TERMINATI: HA INCONTRATO SALA E POI LA DIRIGENZA

Mattinata di grande attività per Gerry Cardinale. In attesa del derby il patron di RedBird ha tenuto un summit cordiale col Sindaco di Milano Beppe Sala. Un incontro cordiale che però non ha cambiato i piani dei rossoneri, intenzionati ad avanzare sul fronte San Donato. Poi il punto con i massimi vertici del club in vista della prossima stagione: c'è da scegliere il nuovo allenatore con l'addio di Pioli ormai scontato.

CHI VINCE IL DERBY?

dite la vostra 22 apr 2024

INTER CAMPIONE SE... TUTTI I CALCOLI

In caso di vittoria stasera, l'Inter sarà campione d'Italia. Se dal derby uscisse un pareggio, i nerazzurri dovranno battere il Torino nel prossimo turno senza attendere il risultato del Milan. In caso di pari nel derby, l'Inter sarebbe campione anche solo replicando il risultato dei cugini contro la Juventus. Se stasera vincesse il Milan, per festeggiare la prossima giornata l'Inter dovrebbe battere il Torino e sperare che i rossoneri non vadano oltre il pari a Torino. Con derby perso e pari col Toro, la capolista dovrebbe invece quantomeno aspettare la 35.a giornata per festeggiare il titolo.

MATTEOLI: "L'INTER DOVRÀ GIOCARE, E LO SA"

"Di solito i derby sono molto delicati, soprattutto quando pensi che sei favorito diventano pericolosi. La partita non è facile, il MIlan non mollerà cosi' facilmente. Una partita da giocare e l'Inter questo lo sa". Così ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1 Gianfranco Matteoli, perno dell'Inter dei record di Trapattoni, sul derby di stasera che può assegnare matematicamente la seconda stella ai nerazzurri.

DE VECCHI: "INTER INGIOCABILE"

"Pensare di consegnare la seconda stella ai cugini stasera è particolare, ma bisogna rendere merito al cammino che hanno fatto quest'anno. Un cammino d'eccellenza, che replica il successo del Napoli dello scorso anno. Sono stati ingiocabili per tante partite e hanno meritato sul campo lo scudetto. Il Milan dovrà giocare questo derby con il massimo impegno". Cosi' ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1 l'ex rossonero Walter De Vecchi, che con il Milan vinse lo scudetto della stella nel 1979.

CARDINALE A MILANO: INCONTRA ANCHE SALA

Gerry Cardinale sarà a San Siro per vedere il derby ma pure le ore precedenti saranno dense. Dovrebbe vedere Furlani e Ibrahimovic per il capitolo allenatore ma anche il sindaco Sala per il nuovo stadio: i rossoneri lavorano sempre su San Donato ma il primo cittadino milanese spera che il Milan, come l'Inter, restino a San Siro.

KLINSMANN: "NON SIA UN'OSSESSIONE"

Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "L'importante è vincere lo scudetto, farlo nel derby non diventerà un’ossessione. La stagione ha detto che l'Inter è la squadra migliore ma il derby è sempre particolare, figuriamoci questo: a San Siro si azzera tutto".

INTER, IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

In caso di vittoria dello scudetto nel derby, prevista la sfilata dei tifosi da Piazza Cairoli fino al Duomo. Domani, o mercoledì causa pioggia, invece sfilerebbe il pullman nerazzurro con tutti i giocatori, sempre con ultima destinazione Piazza Duomo. La consegna del trofeo invece avverrebbe all'ultima giornata, dopo Inter-Lazio, a San Siro.

INTER, LA SFILATA POTREBBE SLITTARE A MERCOLEDÌ

La pioggia che colpirà Milano sia oggi che domani potrebbe cambiare i piani scudetto dell'Inter: in caso di scudetto nel derby, secondo la Gazzetta dello Sport la sfilata del bus nerazzurro coi giocatori potrebbe slittare da martedì a mercoledì.

INTER, QUANTI TIFOSI "INFILTRATI"?

Di fatto si gioca in casa del Milan ma a San Siro potrebbero esserci più tifosi dell'Inter del previsto: "impauriti" dalla possibile vittoria nerazzurra, tanti tifosi rossoneri avrebbero ceduto i propri biglietti ai cugini che, pur di esserci, avrebbero sottoscritto la tessera Cuore Rossonero. Le stime parlano della possibilità che ci siano 10.000 tifosi interisti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Pioli senza Thiaw, squalificato, conferma la coppia centrale vista in Europa League: Gabbia-Tomori. A centrocampo si rivede Reijnders ma la vera novità è davanti: Leao unica punta. Sostanzialmente nessun dubbio anche per Inzaghi, che schiera i titolarissimi compreso Darmian, favorito su Dumfries. Qui tutti gli aggiornamenti live.

MILAN-INTER, I PRECEDENTI

Milan-Inter sarà il derby numero 180 in Serie A: nerazzurri in vantaggio con 69 vittorie, contro le 54 dei rossoneri e i restanti 56 pareggi, all'andata finì 5-1 per la capolista. Globalmente sarà il 239° derby: 90 successi interisti, 79 milanisti e 69 pareggi con 334 gol nerazzurri e 311 rossoneri.

DERBY SPETTACOLO MONDIALE: OLTRE 200 PAESI COLLEGATI

La sfida tra la prima e la seconda del campionato sarà uno spettacolo per l'Italia ma anche per tutto il mondo: il derby sarà infatti trasmesso da 70 broadcaster in circa 200 Paesi, in Italia sarà Dazn a trasmettere la partita. Il record di spettatori a San Siro è della scorsa stagione, nell'euroderby di ritorno di Champions League: 75.532 paganti con incasso da 10,4 milioni di euro.

MILAN-INTER, LE STATISTICHE

-L’Inter ha vinto gli ultimi cinque derby contro il Milan tra tutte le competizioni, già striscia record per i nerazzurri contro i rossoneri. Più in generale, solo due volte nella storia del derby di Milano una delle due formazioni ha ottenuto sei successi di fila: il Milan tra il 1946 e il 1948 e tra 1911 e il 1913.

-Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi otto derby contro l’Inter disputati come squadra ospitante tra tutte le competizioni (3N, 4P): nel confronto più recente in campionato (3-2 il 3 settembre 2022) – l’ultima volta che i rossoneri hanno registrato due successi casalinghi di fila contro i nerazzurri in Serie A risale al 2008.

-In caso di vittoria dell’Inter in questo Derby, lo Scudetto verrà assegnato matematicamente alla fine di una sfida tra Milan e Inter per la prima volta nella storia della Serie A. In quel caso i nerazzurri vinceranno lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo, eguagliando il record della Serie A (cinque anche per il Napoli 2022/23, la Juventus 2018/19, l’Inter 2006/07, la Fiorentina 1955/56 e il Torino 1947/48).

-Stefano Pioli è l’allenatore che ha perso più partite nella storia dei derby di Milano tra tutte le competizioni: nove sconfitte, tutte alla guida del Milan. Da quando allena i rossoneri, il Milan ha vinto solo tre delle 14 sfide in generale contro l’Inter (2N, 9P), segnando 12 gol e subendone 29.

-Il Milan è rimasto imbattuto in 16 delle ultime 17 partite di campionato (12V, 4N), segnando 37 gol (2.2 di media); l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Monza lo scorso 18 febbraio.

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 26 partite di campionato (21V, 5N), solo tre volte nella sua storia in Serie A ha registrato più match di fila senza sconfitta: 31 tra l’aprile 2007 e il febbraio 2008, 33 tra il maggio 2006 e l’aprile 2007 e infine 27 tra il maggio 2004 e il febbraio 2005.

-L’Inter ha segnato nelle ultime 40 partite di campionato, stabilendo il suo record in Serie A. Solo la Juventus (due volte) ha registrato una striscia più lunga di gare consecutive in gol nella storia della competizione: 44 match tra l’ottobre 2016 e il dicembre 2017 e 43 tra il febbraio 2013 e il marzo 2014.

-Inter (77) e Milan (63) sono le due squadre che hanno segnato più gol in questa stagione di Serie A, i rossoneri (37) hanno però subito 20 reti in più dei nerazzurri (17).

-Nelle sue quattro sfide di Serie A contro l’Inter Olivier Giroud ha realizzato tre reti e fornito due assist vincenti; quella nerazzurra è una delle tre formazioni, con Cagliari e Frosinone, contro cui l’attaccante francese conta più partecipazioni attive che presenze nel massimo campionato italiano.

-Lautaro Martínez (otto gol) è il terzo miglior marcatore dell’Inter nella storia dei Derby di Milano tra tutte le competizioni, dietro solo a Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11). L’argentino potrebbe diventare il quinto giocatore a raggiungere la doppia cifra di reti nelle sfide tra Milan e Inter con una singola maglia, dopo Andriy Shevchenko (14, Milan), Giuseppe Meazza (12, Inter), Gunnar Nordahl (11, Milan) e Stefano Nyers (11, Inter).