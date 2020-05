Malagò: "Al 99.9% il campionato di Serie A riparte il 13 giugno"

"Al 99.9 percento il campionato di Serie A riparte il 13 giugno". Parole importanti quelle rilasciate dal presidente del Coni Giovanni Malagò il giorno dopo la proposta di quella data per la ripresa del campionato da parte della Lega Serie A. "La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco - ha detto ancora il numero uno dello sport italiano nel corso del programma radiofonico di Radio 2 ‘Non è un paese per giovani' - Si sta facendo di tutto per ricominciare, è l’obiettivo primarioUna volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro”.