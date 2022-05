Lotta salvezza, la Salernitana adesso ci crede: la situazione a tre giornate dalla fine

LOTTA SALVEZZA

Col pari di Bergamo la squadra di Nicola vede un obiettivo che sembrava impossibile fino a poche settimane fa, domenica lo scontro diretto col Cagliari

Dieci punti nelle ultime quattro partite e adesso Davide Nicola può davvero sognare di ripetere il miracolo di qualche stagione fa a Crotone. Con il pari sul campo dell’Atalanta nel posticipo del lunedì, la Salernitana ha rilanciato le sue chance di salvezza e questa settimana è attesa da due scontri diretti che saranno decisivi nella corsa a quattro (con l’asterisco) per l’unico posto che assicura la permanenza in Serie A. Corsa a quattro, perché anche se non c’è ancora la matematica certezza, Sampdoria e Spezia possono ritenersi ormai salve.

Il primo snodo cruciale giovedì, quando finalmente si toglierà l’asterisco dalla classifica con il recupero della sfida tra il Venezia, ultimo a 22 punti, e la Salernitana (26pti), che in caso di vittoria potrebbe addirittura scavalcare il Cagliari (28) al terz’ultimo posto. Proprio i sardi al momento sembrano la squadra più in difficoltà, le sconfitte nelle ultime due giornate contro Genoa e Verona hanno portato all’esonero di Mazzarri e domenica si giocano tutto all’Arechi contro la Salernitana prima delle sfide con Inter e Venezia all’ultima giornata.

Proprio il calendario potrebbe giocare un ruolo molto importante e quello dei granata sembra più semplice perché dopo lo spareggio col Cagliari avrà le sfide contro Empoli (in trasferta) e Udinese (in casa). A proposito di calendario sembra lasciare poche speranze ai rossoblù quello del Genoa (25 pti) visto che la squadra di Blessin giocherà prima in casa contro la Juve, poi in trasferta a Napoli e all’ultima contro il Bologna.

Sei punti di ritardo dalla quart’ultima e una situazione che sembra ormai disperata quella del Venezia reduce da nove sconfitte di fila, ma il recupero di giovedì contro la Salernitana potrebbe di nuovo cambiare tutto. Con tre punti i lagunari si rilancerebbero e potrebbero sperare di giocarsi tutto contro il Cagliari all’ultima giornata, dopo le gare con il Bologna (in casa) e la Roma (in trasferta), ma ormai ogni discorso salvezza in Laguna è legato solo a un miracolo.

Miracolo che Nicola sogna di ripetere…

