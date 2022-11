Tensione in Lega Calcio: sfuriata De Laurentiis, poi 7 club vanno subito via

© italyphotopress

Tensione tra i club in Lega Serie A. Ben sette società infatti hanno lasciato l'assemblea prima ancora dell'inizio della riunione in via Rosellini a Milano: i dirigenti di Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Monza, Napoli e Roma sono usciti dalla sede della Lega, mentre il Torino non si è presentato. L'assemblea è in seguito cominciata con 12 società presenti, numero legale minimo per dare il via alla riunione. Sul tavolo diversi temi dell'assise, dalla elezione di un consigliere di Lega alle riforme fino alla questione versamenti fiscali.