Leao segna il gol più veloce nella storia della serie A: 6,76 secondi 

RECORD

Sassuolo-Milan, calcio d'inizio per i rossoneri. Calhanoglu inizia un'azione personale e poi serve Leao che mette a segno lo zero a uno 6,76 secondi dopo l'avvio della partita. E' il record assoluto del pallone made in Italy e dei cinque maggiori campionati europei. Il precedente era datato 2 dicembre 2001, quando Paolo Poggi, ci mise poco meno di 8 secondi, su assist di Dario Hubner, per sbloccare un Fiorentina-Piacenza.

Al terzo posto c'è Marco Branca, che in Fiorentina-Udinese del 10 gennaio 1993, segnò il primo gol della partita dopo 9 secondi. Il quarto gol più veloce nella storia della Serie A, invece, lo ha segnato Gianfranco Matteoli in Inter-Cesena del 27 novembre 1988 (9 secondi e qualche decimo in più di Branca). Subito dietro in classifica c'è Tullio Ghersetich che segnò dopo dieci secondi dal calcio d’inizio in Fiorentina-Como del 1953.

Al sesto e al settimo posto due gol storici perché arrivati in altrettanti derby di Milano. Mazzola riuscì a sbloccare la stracittadina con il Milan dopo 13 secondi nel 1963, mentre Boninsegna, sempre per la parte nerazzurra di San Siro, ci mise un secondo in più per portare in vantaggio l'Inter nel 1973.