Le pagelle di Piantanida: dilemma Frattesi, Gatti e Danilo no comment

Vi dirò, vi dirò, vi dirò che se non è Danilo è Gatti, se non è Gatti è Danilo, se non è Danilo è Kalulu (come domenica a San Siro), qui il problema non sono le scelte di Motta ma il problema è che Motta non può scegliere Bremer per tutta la stagione. Vi dirò, vi dirò una banalità stavolta, oltre a Gatti e Danilo 4,5 certo…