Lazio, Inzaghi: "Vittoria di carattere e voglia"

Tre punti in rimonta per continuare a coltivare il sogno scudetto, Simone Inzaghi si gode la vittoria contro la Fiorentina nonostante le difficoltà: "E' una vittoria di carattere e voglia - ha commentato il tecnico della Lazio -, perché è innegabile che siamo in emergenza con tutti gli infortuni. Devo dire grazie a diversi ragazzi che avevano problemi e non si erano allenati. La Fiorentina è un'ottima squadra ed è stata una vittoria di carattere, non era semplice".

"Prima della pausa non avevamo problemi e giocavamo una partita a settimana - ha continuato il tecnico -, ora invece ho tanti giocatori indisponibili e diversi acciaccati. Correa, Radu e Marusic mi era stato consigliato di non utilizzarli perché sono a rischio infortunio, ma questa squadra ha grande carattere". La partita di Simone Inzaghi è finita col cartellino rosso che lo costringerà a saltare la gara col Toro: "Mi dispiace molto perché è tre anni che non accadeva. Ho provato ad aiutare gli arbitri a mantenere la calma, ma sono entrato in campo e l'arbitro ha deciso così. Penso potesse darmi un cartellino giallo, invece salterò la sfida di Torino".

L'approccio alla sfida è stato più prudente soprattutto dal punto di vista fisico: "Abbiamo gestito un po' le forze perché sapevamo che sarebbe stata una partita dispendiosa. Speravo di non dover utilizzare diversi giocatori in panchina, invece ho dovuto farlo. Nella prima mezzora abbiamo provato a rallentare un po' la Fiorentina". La differenza l'ha fatta la qualità sulla trequarti con Correa e Luis Alberto: "Nel primo tempo riuscivamo poco a costruire gioco. Con Radu nella sua posizione a sinistra, anche Luis Alberto ne ha giovato mettendo in mostra le sue qualità".