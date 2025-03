Lautaro, il caso della bestemmia sarebbe stato riaperto per una denuncia di tifosi Juve

Torniamo al quesito tanto ricorrente sui social: perché due trattamenti diversi? Perché per Lautaro la Procura Figc ha proceduto con un supplemento d'indagine e per Cambiaso no? La risposta sta in una denuncia che la Procura avrebbe ricevuto con allegato l'audio della tanto discussa bestemmia dell'argentino, a quel punto è divenuto obbligatorio l'apertura di un nuovo procedimento per verificare se l'audio fosse vero (ed evitare, per esempio, che fosse frutto di manipolazione tramite intelligenza artificiale). Tra l'altro la denuncia, spiega la Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata da un’associazione di tifosi juventini.