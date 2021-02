L'algoritmo del Cies non ha dubbi: Inter campione d'Italia

LA PROFEZIA

Questa la previsione secondo l'analisi statistica portata avanti dal Centro Internazionale di Studi di Sport

Il Cies (centro internazionale di studi di sport), secondo un algoritmo che tiene conto dei tiri in porta, tentati o subiti, del possesso palla, dei passaggi effettuati e di quelli fatti dagli avversari nelle varie zone del campo, ha stilato le classifiche della Serie A, della Serie B e dei più importanti campionati europei. Il massimo campionato italiano, secondo il Cies, vedrebbe la vittoria dell'Inter con 81 punti in classifica.

Il Milan chiuderebbe secondo a meno due dai campioni d'Italia, poi Juventus, a 78 punti e Napoli a 76. Queste le posizioni Champions. Al quinto e sesto posto Roma e Atalanta seguite dalla Lazio. In B, secondo l'algoritmo, andrebbero Parma, Cagliari e Crotone. Promosse direttamente nella massima serie, invece, Monza ed Empoli (chiedere anche chi vinca i playoff per il terzo posto disponibile per la salita in A sarebbe francamente troppo...).

In Premier, secondo il Cies, il campionato andrebbe al Manchester City davanti ai cugini dello United e a Liverpool e Chelsea mentre la Liga se la aggiudicherebbe l'Atletico Madrid di Simeone con il Barcellona al secondo posto seguito da Real e Siviglia. Nessuna sorpresa in Bundesliga, con il Bayern campione, mentre la Ligue 1 vedrebbe il trionfo del Lione davanti al Psg.