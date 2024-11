La Serie A riparte col botto: bivio Milan, Juve alla prova del nove. Inzaghi sogna il primato con Gasp

A proposito di Inter: all'orizzonte c'è il Lipsia in Champions, e Inzaghi ci pensa. Non a caso a Verona (ore 15), potrebbe lasciare fuori Lautaro per offrire un'insperata chance al Tucu Correa. Con Asllani in regia e il rientrante Carlos Augusto sulla fascia. Facce nuove che potrebbero comunque consegnare una notte in vetta aspettando Napoli-Roma di domenica. Magari in compagnia dell'Atalanta di Gasperini che ha già messo il turbo in Serie A. Con tre punti a Parma gli orobici volerebbero al primo posto lanciando l'ennesimo messaggio alle rivali: per il Tricolore ci sarà da fare i conti pure con la Dea.