La Juve decide la corsa Champions: dall'Inter alla Lazio in sei per due posti, che bagarre!

23/04/2019

L' ombra della Juve sugli ultimi due posti Champions. Considerando il Napoli già fuori dalla bagarre, dall' Inter alla Lazi o tutto è possibile: 61 i punti dei nerazzurri, 52 quelli dei biancocelesti e in mezzo Milan e Atalanta a quota 56, poi Roma a 55 e Torino a 53. Nelle prossime cinque giornate i Campioni d'Italia affronteranno l'Inter a San Siro, il Torino allo Stadium, la Roma all'Olimpico e l'Atalanta in casa: ecco spiegato perché i bianconeri possono condizionare, e non poco, la rincorsa europea.

Già la prossima giornata (la numero 34) potrà dire tantissimo. Ad esempio potrà dire se questa rincorsa forsennata sarà per un posto soltanto o se invece anche l'Inter (al momento avvantaggiata sulle altre concorrenti dall'alto dei suoi 61 punti) sarà risucchiata in pieno nel mischione o ne uscirà quasi definitivamente. E la Juve, più che mai, sarà arbitro del destino nerazzurro: se la squadra di Spalletti, che sabato sera ospita i campioni d'Italia a San Siro, si prendesse i tre punti in gioco allungherebbe in maniera pressoché decisiva, tenuto poi conto che nelle ultime quattro giornate rimanenti si troverebbe a dover affrontare Udinese, Chievo, Napoli e Empoli, ma se il successo non arrivasse... Beh, a quel punto potrebbero essere nuovi brividi!



E che dire della giornata successiva? Juve sempre protagonista, eccome, anche alla 35esima! Perché se il Torino si gioca tantissimo questo weekend contro il Milan, è vero che poi avrà lo scoglio del derby (allo Stadium oltretutto) da superare, in un fine settimana dove lo scontro tra Atalanta e Lazio metterà comunque un altro punto importante sul discorso Champions.



E la 36esima? Stesso discorso, o quasi. Ancora la banda Allegri infatti sulla strada europea! Sì, perché stavolta tocca alla Roma affrontare i Campioni d'Italia. Certo, gli incroci delle giornate precedenti, a questo punto, avranno magari già detto molto, ma la sfida dell'Olimpico sarà probabilmente cruciale per il cammino giallorosso (e non solo, di conseguenza). E non diverso il discorso riguardante la penultima giornata, con l'Atalanta chiamata a fare i conti sempre con la Juve allo Stadium.



Insomma, solo la 38esima e ultima giornata vedrà la squadra di Allegri lontana dalla bagarre Champions. Ma a quel punto molto potrebbe essere stato già deciso. E magari proprio dalla Juve.