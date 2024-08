Serie A: il Lecce si sblocca, Krstovic firma il successo sul Cagliari

LECCE-CAGLIARI 1-0

I salentini ripartono dopo due ko consecutivi. La prima rete stagionale in campionato vale tre punti: sardi ko, colpendo due legni

La prima vittoria del Lecce arriva in dieci uomini, dopo una gara di grande sacrificio. I salentini sbloccano il match contro il Cagliari, di fronte al pubblico del Via del Mare, al 26': sponda di Gaspar e zampata di Krstovic. Nel finale del primo tempo, però, il rosso a Dorgu (45') riapre i giochi. Le parate di Falcone e i legni fermano i rossoblù, che perdono l'imbattibilità stagionale e si fermano a due punti. Sale a quota 3, invece, il Lecce.

LA PARTITA

Prima battuta d'arresto per il Cagliari e primo successo per il Lecce: è questo il responso del Via del Mare, che applaude l'1-0 dei suoi beniamini. Spingono subito i salentini, che devono riscattare i due ko consecutivi e vanno vicinissimi al gol dopo sette minuti: solo Luperto evita la rete di Krstovic, salvando sulla linea. Il montenegrino sfiora un altro gol dopo quattro minuti, poi ecco la reazione sarda: Luvumbo colpisce la traversa (15'), Piccoli viene murato da Gaspar. Nel miglior momento del Cagliari, però, ecco la prima rete in Serie A del Lecce: su azione da corner, Gaspar fa da sponda e Krstovic beffa Scuffet con una zampata sottomisura. Lo svantaggio risveglia subito i rossoblù, che sfiorano il pari con Piccoli, ma rischiano a più riprese nel finale: Dorgu e Oudin sfiorano il bis, attento e reattivo Scuffet. Appena prima del recupero, ecco l'episodio che cambia tutto: intervento-killer di Dorgu e rosso al Var. Il Lecce gioca l'intera ripresa in dieci, ma porta comunque a casa la vittoria. Merito di Wladimiro Falcone, che salva su Azzi in avvio di ripresa e ferma Luvumbo con la mano di richiamo all'85'. Nel mezzo i tentativi continui del Cagliari, che non sfonda e rischia nel recupero: Pierotti sfiora due volte il raddoppio, debutta anche Rebic (con la 3) nel recupero. Esulta e vince il Lecce, che col primo gol ottiene anche i primi tre punti. Il Cagliari, invece, si ferma a quota due punti.

LE PAGELLE

Falcone 7 - Col Lecce in dieci, salva due volte il risultato. Prodigiosi gli interventi su Azzi e Luvumbo, che valgono tre punti. Istinto tra i pali e leadership da (co)capitano: si conferma uno dei migliori portieri della Serie A.

Krstovic 6.5 - Per tutta l'estate i tifosi del Lecce, dopo gli alti e bassi della scorsa stagione, hanno invocato l'arrivo di un centravanti. Sono arrivati solo giocatori "ibridi" (vedi Rebic), perché Corvino aveva fiducia assoluta nel montenegrino. Fiducia ripagata, col gol che vale tre punti e una grande prova.

Dorgu 5 - Arma tattica sulla corsia, sfonda regolarmente e sfiora anche il raddoppio. Commette però una follia: piede a martello su Prati, che esce per infortunio, e cartellino rosso inevitabile. Per sua fortuna, il Lecce porta a casa tre punti.

Marin 6.5 - Fa girare alla perfezione il centrocampo del Cagliari, mostrando grande qualità di calcio e grandi idee. Idee che spesso non vengono seguite dai compagni, ma è il migliore degli ospiti.

Piccoli 5.5 - Contro la sua ex squadra vorrebbe spaccare il mondo, invece si ferma a un paio di conclusioni. Con una di queste sfiora l'immediato 1-1, ma nella ripresa è nullo fino al cambio.

IL TABELLINO

LECCE (4-2-3-1) - Falcone 7; Guilbert 6 (30' st Jean 6), Baschirotto 6, Gaspar 6.5, Gallo 6; Ramadani 6, Pierret 6 (30' st Coulibaly 6); Banda 6.5 (30' st Pierotti 6), Oudin 6 (11' st Tete Morente 5.5), Dorgu 5; Krstovic 6.5 (48' st Rebic sv). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Berisha, Rafia, Bonifazi, Burnete, McJannet, Marchwinski. All. Gotti.

CAGLIARI (3-5-2) - Scuffet 5.5; Zappa 5.5 (1' st Palomino 5.5), Mina 6, Luperto 6; Azzi 6.5 (23' st Felici 5.5), Deiola 5.5 (23' st Viola 6), Prati 6 (1' st Lapadula 5.5), Marin 6.5, Augello 6; Luvumbo 6, Piccoli 5.5 (37' st Pavoletti sv). A disposizione: Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Adopo, Zortea, Jankto, Makoumbou, Obert, Gaetano, Mutandwa. All. Nicola.

Arbitro: Fabbri.

Marcatori: 26' Krstovic (L).

Ammoniti: Zappa (C), Lapadula (C), Falcone (L), Marin (C).

Espulso: Dorgu (L) al 45'.

LE STATISTICHE

-Il Lecce è imbattuto da sei partite (2V, 4N) contro il Cagliari in Serie A e ha ottenuto il successo tenendo la porta inviolata contro i sardi per la prima volta dal settembre 2008 (2-0).

-Il Lecce ha interrotto un digiuno di gol durato 481 minuti in Serie A: le ultime due reti sono state siglate da Nikola Krstovic contro il Cagliari.

-Il Lecce ha vinto quattro delle 13 partite con Luca Gotti in panchine, tutte mantenendo la porta inviolata.

-Nikola Krstovic ha recuperato otto palloni nella sfida contro il Cagliari: più di ogni altro attaccante in una singola partita di questa Serie A.

-Kialonda Gaspar ha vinto sette duelli aerei in questa partita, solo Rrahmani del Napoli contro l'Hellas Verona ha fatto meglio in questa Serie A (nove). Il difensore del Lecce ha fornito il suo primo assist in un campionato europeo.

-Il Cagliari è l'unica squadra in Serie A contro cui Nikola Krstovic può vantare più di un gol su azione nella competizione (due).

-Il Cagliari ha subito gli ultimi due gol in Serie A dallo sviluppo di un calcio d'angolo avversario, dopo averne incassato solamente uno in questo modo dei 26 precedenti.

-Solamente la Roma (quattro) ha colpito gli stessi legni del Cagliari in questa Serie A, mentre nessun giocatore ne ha centrati più di Zito Luvumbo (due, come Valentin Castellanos).

-Dall'inizio della passata stagione, solo il Milan (sei) ha ricevuto più espulsioni dirette del Lecce (quattro) in Serie A.

-Gabriele Zappa e Roberto Piccoli hanno collezionato la 100a presenza in Serie A; il difensore tutte con la maglia del Cagliari dall'esordio nel settembre 2020.

-50a presenza con la maglia del Cagliari in tutte le competizioni per Nicolas Viola.