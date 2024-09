Juve-Napoli: Motta a caccia di certezze, Conte studia una sorpresa

BIG MATCH ALLO STADIUM

Il tecnico bianconero vuole dare continuità alla bella vittoria in Champions, quello azzurro potrebbe passare al 4-3-3 inserendo McTominay

© Getty Images Juve-Napoli è sempre una partita speciale. Anche se alla Continassa e a Castel Volturno i cantieri sono ancora aperti e c'è molto da mettere a punto. Dopo le rivoluzioni estive, su entrambe le sponde c'è da trovare i giusti equilibri, stabilire gerarchie e dare identità e certezze ai meccanismi e ai sistemi di gioco. E il big match dello Stadium potrebbe essere l'occasione giusta per vedere a che punto è il lavoro.

Per quanto riguarda i bianconeri, il big match col Napoli arriva subito dopo la bella vittoria in Champions col Psv e Thiago Motta dovrà testare immediatamente la capacità del gruppo di voltare pagina, crescere e consolidare le nuove indicazioni tecnico-tattiche. Dettagli importanti per chi sta cercando di avviare un nuovo ciclo e cambiare volto a una squadra che negli ultimi anni ha interiorizzato un calcio completamente diverso. Tutto col solito diktat di fare risultati sullo sfondo. Tatticamente parlando, come da programmi, in questo avvio di stagione la Juve targata Motta sta lavorando su un 4-1-4-1 mobile. Un assetto dinamico, studiato per modificarsi a seconda degli interpreti, delle fasi di gioco e dei momenti della partita.

E anche contro il Napoli sembra difficile che i bianconeri cambino strategia. Soprattutto perché in Champions qualcosa dell'idea di calcio di Motta ha cominciato a intravvedersi nella manovra, sugli esterni e nell'atteggiamento dei bianconeri. Merito di un migliore posizionamento di Koopmeiners tra le linee, della spinta di Gonzalez e della qualità delle giocate di Yildiz. Trio che insieme a Douglas Luiz dovrebbe rivedersi alle spalle di Vlahovic anche contro gli azzurri allo Stadium. Già, Vlahovic. Al netto dell'impegno e della doppietta col Verona, il serbo al momento sembra il giocatore più in difficoltà alla Continassa. Una difficoltà non solo tecnica, ma anche caratteriale. E il match col Napoli potrebbe essere la gara giusta per tornare al gol e dare una svolta. Svolta che dall'altra parte del campo cerca anche Danilo, pronto a dare il cambio all'acciaccato Gatti dopo tanta panchina e un lungo silenzio da vero professionista a caccia del momento giusto per ribadire il suo valore.

Un po' quello che Conte cerca contro la Juve, primo vero crash-test stagionale per gli azzurri e occasione per misurarsi da vicino con una delle big del campionato. Dopo la falsa partenza col Verona, il suo Napoli ha lavorato sodo in queste settimana e si è visto, ma la quadra sugli equilibri e sugli automatismi è ancora tutta da registrare. Soprattutto quando c'è da lavorare di squadra. E proprio per questo motivo a Castel Volturno, vista la grande qualità della rosa, si stanno facendo alcune valutazioni approfondite su un possibile cambio di modulo.

Per il big match contro la Juve, Conte starebbe studiando la sorpresa 4-3-3 con l'inserimento in mediana di McTominay al posto di Mazzocchi. Una riflessione ancora aperta, certo, che però intrigherebbe molto il tecnico azzurro. Un po' per schierare una formazione più corta e compatta, un po' per provare ad aggredire e scardinare la difesa bianconera proprio con le incursioni dello scozzese alle spalle del tridente Kvara-Lukaku-Politano. Mossa che potrebbe cambiare un po' le dinamiche azzurre e dare più soluzioni in costruzione senza stravolgere il lavoro fatto finora in fase di non possesso.